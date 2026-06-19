El vino de Bodegas De Postín se trae a Soria una medalla de plata en los Decanter World Wine Awards

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Nuevo reconocimiento para los vinos de Soria, esta vez -y no es la primera este año- de la mano de De Postín. Uno de sus caldos ha obtenido 93 puntos y una medalla de plata en el que posiblemente sea el concurso internacional más influyente del mundo, el Decanters World Wine Awards.

Bodegas y Viñedos De Postín, bodega familiar ubicada en la Ribera del Duero soriana, ha sido reconocida con la Medalla de Plata en los prestigiosos Decanter World Wine Awards 2026, obteniendo una puntuación de 93 puntos sobre 100.

El galardón recae sobre el vino de Parcela Nº29 Las Viñas, una edición limitada de 7.000 botellas elaborada exclusivamente con uva Tempranillo 100% procedente de una parcela centenaria ubicada a 960 metros de altitud en la Denominación de Origen Ribera del Duero de Soria.

Los Decanter World Wine Awards (DWWA), en su 23.ª edición, son considerados la competición de vino más influyente del mundo. Con más de 250 Masters of Wine y Masters of Sommeliers entre sus catadores, su riguroso proceso de evaluación convierte cada resultado en una referencia de confianza para profesionales y consumidores a nivel internacional. Una Medalla de Plata con 93 puntos sitúa a De Postín entre los vinos de referencia de la Ribera del Duero en el panorama mundial.

Este galardón es el segundo reconocimiento internacional de la bodega en lo que va de año y, junto al Premio al Proyecto Sostenible de Barcelona Wine Week 2026, consolida un doble reconocimiento -en sostenibilidad y en calidad organoléptica- que reafirma a De Postín como referente del vino de altura de la Ribera del Duero.

Un proyecto de territorio

Bodegas y Viñedos De Postín es un proyecto familiar fundado por los hermanos Agustín y Marta Postigo, arraigado en Zayas de Báscones, una pequeña localidad de la provincia de Soria. La bodega elabora artesanalmente De Postín, un vino de parcela, apostando por la autenticidad, el viñedo propio y la identidad territorial de la Ribera del Duero soriana.