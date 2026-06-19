La hostelería de Soria al completo en las fiestas de San Juan

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) afronta las próximas fiestas de San Juan con buenas previsiones de actividad para el sector en la capital. Según el sondeo realizado entre distintos establecimientos asociados, bares, restauración y ocio apuntan a una intensa afluencia de público durante toda la semana festiva, mientras que la ocupación hotelera alcanzará sus mejores registros durante el fin de semana.

En lo que se refiere a alojamientos hoteleros, desde el sector inciden en que las pernoctaciones no se distribuyen de forma homogénea durante toda la semana festiva. Las previsiones apuntan a una elevada ocupación en los hoteles de la ciudad entre el viernes y el sábado, con establecimientos que ya rozan o superan el 90% de reservas y otros que esperan completar sus plazas en los próximos días. Sin embargo, la demanda durante el resto de días festivos se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, sin que las fiestas tengan una incidencia notable en las reservas hoteleras.

No obstante, desde Asohtur hacen una puntualización en lo que respecta al alojamiento de las charangas ya que, en ese caso, la actividad no se concentra solo en el fin de semana. Entre cuadrillas y peñas acuden una veintena de agrupaciones musicales a la ciudad, cuyos integrantes permanecen generalmente en Soria desde el miércoles hasta el lunes. Esta circunstancia constituye uno de los principales motores de ocupación durante toda la semana, siendo hostales, pensiones y viviendas de uso turístico los alojamientos que más notan este efecto.

Donde sí se espera una actividad especialmente intensa es en restauración. Los establecimientos consultados coinciden en señalar que las comidas del Viernes de Toros y del Domingo de Calderas volverán a ser los momentos de mayor demanda, con previsiones de completar aforos en numerosos restaurantes de la ciudad, e incluso tener que duplicar turnos. El resto de jornadas también se espera una elevada afluencia de clientes, aunque condicionada por el desarrollo de los distintos actos festivos.

Las cenas presentan un comportamiento diferente. Durante San Juan predominan las reuniones informales frente a las comidas más tradicionales de restaurante, por lo que gran parte de la actividad se concentrará en bares, cafeterías y establecimientos de tapeo. Aun así, las previsiones son positivas y muchos negocios esperan completar sus espacios o trabajar a pleno rendimiento durante las noches festivas, especialmente entre el miércoles y el sábado.

Los bares vuelven a ser los principales protagonistas de estas fiestas. Al tratarse de unas celebraciones que se viven fundamentalmente en la calle, el sector prevé una intensa actividad durante todos los días de San Juan, especialmente en los horarios vinculados al programa festivo, los vermús, los desfiles y el tránsito de peñas y cuadrillas por las distintas zonas de la ciudad. La noche del miércoles, el Viernes de Toros, el Sábado Agés y el mediodía del Domingo de Calderas se perfilan como las jornadas de mayor afluencia, aunque el movimiento será constante durante todos los días de fiestas.

Respecto al perfil de los visitantes, la hostelería soriana espera recibir a un público muy diverso, formado por grupos de amigos, familias, parejas y visitantes vinculados a sorianos que regresan a la ciudad para disfrutar de las fiestas. A ellos se suman turistas que aprovechan estas fechas para conocer Soria y vivir el ambiente único de las fiestas.

Asohtur considera que estas previsiones confirman, un año más, la importancia de las fiestas de San Juan para la economía local y para el conjunto del sector hostelero, que afronta una de las semanas de mayor actividad del año con optimismo y con la expectativa de repetir los buenos resultados registrados en ediciones anteriores.

“San Juan es una celebración que se vive en la calle y eso se refleja claramente en la actividad de nuestros establecimientos. Las fiestas son uno de los principales motores económicos para la hostelería soriana”, destacan desde la Agrupación soriana. “Son días en los que la ciudad muestra su mejor imagen y en los que el trabajo de bares, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos resulta fundamental para atender tanto a los sorianos como a quienes nos visitan. Esperamos una semana de mucha actividad y confiamos en que las previsiones se cumplan", sentencian.