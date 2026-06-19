Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO señala que ha desbloqueado la negociación en el sector hostelero a cuatro días de las fiestas de San Juan tras la ruptura de los diálogos en mayo. Un preacuerdo en el Convenio de Hostelería de Soria con una subida salarial del 12,5% hasta 2029. Éste contempla una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC al vencimiento del convenio del 1%. Además, el texto incluye importantes avances en conciliación, como una bolsa de 12 horas para acompañamiento médico.

La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO Soria, Ana Carmen Marina, manifestó su enorme “satisfacción” tras alcanzar un importante preacuerdo en la negociación colectiva del Convenio de Hostelería de la provincia, “un pacto que dará cobertura al sector hasta el año 2029”.

La líder sindical valora este acercamiento como un "paso de gigante" hacia la dignificación del sector hostelero en Soria. "CCOO seguimos avanzando, seguimos consiguiendo derechos", concluye, destacando que este acuerdo demuestra que el diálogo y la firmeza sindical son las mejores herramientas para “garantizar el bienestar de la clase trabajadora”.

Este avance se produce a tan solo cuatro días del inicio de las fiestas de San Juan y tras un periodo de tensiones, después de que las negociaciones quedaran completamente rotas el pasado mes de mayo. "Gracias al esfuerzo de CCOO Soria, se ha logrado retomar el diálogo negociador en el día de hoy, 19 de junio, consiguiendo acercar posturas de manera muy significativa”, destacaron desde el sindicato.

El preacuerdo contempla un escenario de estabilidad para los próximos cuatro años con incrementos económicos. Una subida salarial del 12,50% repartida a lo largo de la vigencia del convenio. Se incluye una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC al vencimiento del convenio del 1%. Para este año 2026, la subida salarial será del 3,25%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Uno de los grandes hitos de este preacuerdo es el fuerte impulso a la igualdad salarial, recalcó el sindicato. Categorías históricamente feminizadas y precarizadas, como la de camarera de pisos, experimentarán una "importante subida" de hasta el 6% en 2026, logrando la equiparación salarial con la categoría de camarero de barra.

Asimismo, los salarios en las categorías de encargado de sección y de mantenimiento también verán incrementadas sus retribuciones en más de un 6%. Además de las mejoras económicas, CCOO puso el foco en el bienestar y la salud laboral de las plantillas a través de medidas de conciliación y derechos sociales.

A partir de 2026, los trabajadores dispondrán de un permiso retribuido de 12 horas destinado al acompañamiento al médico de menores de hasta 16 años, así como para las visitas médicas del propio personal. Se ha acordado la consolidación de los turnos de noche junto con el incremento correspondiente por nocturnidad, un punto vital para la seguridad laboral y económica de las personas que trabajan en estas franjas horarias.