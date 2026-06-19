Soria Systems gana el Premio Impulsa Startup de la Cámara de Comercio

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria Systems, de Alejandro Cano, Alejandro Utrilla y Daniel Bozal, se ha llevado el Premio Impulsa Startup en su tercera edición, un fallo que se dio a conocer tras el Demo Day celebrado durante la mañana de este viernes en el Espacio de Trabajo Colaborativo de Soria. Muy contentos por el premio los tres emprendedores sorianos, que estudiaron ADE, ahora materializarán su idea en una empresa de la que serán socios.

El proyecto, que propone mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante soluciones de digitalización e inteligencia artificial adaptadas a las necesidades específicas de cada organización, con el objetivo de optimizar procesos, incrementar la eficiencia y favorecer su crecimiento. Como premio, ha conseguido un cheque de 2.000 euros tras resultar el mejor valorado entre los participantes en este programa de emprendimiento impulsado por la Cámara de Comercio de Soria, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. De hecho, ya cuentan con varias pymes con las que están trabajando porque creen en su iniciativa y tienen claro que contará con mucho recorrido en la provincia.

En el acto de entrega del premio participaron el plenario y tesorero de la Cámara de Comercio de Soria, Óscar Delgado, y el concejal de Industria y Empleo del Ayuntamiento de Soria, Gregorio García, quienes destacaron la importancia de programas como Impulsa Startup para visibilizar el talento emprendedor existente en la provincia y favorecer el desarrollo de iniciativas tecnológicas con capacidad de crecimiento.

Ambos coincidieron en señalar que Soria cuenta con oportunidades para el emprendimiento innovador y trasladaron a los participantes el compromiso tanto de la Cámara de Comercio como del Ayuntamiento de Soria para poner a su disposición los recursos y herramientas necesarios que permitan transformar las ideas de negocio en proyectos empresariales viables y generadores de actividad económica.

García además valoró el trabajo de todos los emprendedores y les instó a «que sigan creyendo en sus proyectos porque al final las buenas ideas salen adelante».

Durante la jornada, los emprendedores presentaron ante el jurado y los asistentes los proyectos en los que han trabajado a lo largo de las nueve sesiones formativas desarrolladas dentro del programa. En total, diez emprendedores han participado en esta tercera edición de Impulsa Startup, una iniciativa destinada a apoyar la creación y consolidación de proyectos innovadores.

El jurado también destacó la calidad y diversidad de las iniciativas presentadas. Entre ellas figuraban Visoria, una propuesta de aplicaciones y entornos digitales en 3D para sectores como el inmobiliario o el diseño; Broto, un proyecto de economía circular que transforma excedentes de madera en kits educativos de huerto urbano; y Vellat, una plataforma tecnológica para la contratación de servicios estéticos bajo demanda. También participaron una iniciativa de asesoramiento jurídico para la internacionalización de pymes liderada por Candela Martínez; Heroína Punk, una plataforma digital orientada al bienestar personal y el desarrollo creativo; un proyecto de diseño y comercialización de piezas decorativas de madera impulsado por Francisco Abril; y EXdaTEC, especializada en asesoría y externalización comercial para la internacionalización de empresas sorianas. Todas las propuestas comparten un denominador común: aportar soluciones innovadoras a necesidades reales desde Soria y con potencial de crecimiento.

Además del reconocimiento al proyecto ganador, la jornada sirvió como punto de encuentro para emprendedores, empresas e instituciones, fomentando el intercambio de experiencias, la creación de sinergias y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la provincia.