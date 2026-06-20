Los encierros, protagonistas del último domingo antes de las fiestas de San Juan en Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los encierros regresan a Soria este domingo en una cita ajena al calendario de las fiestas de San Juan pero cada vez más 'clásica' dentro de los eventos previos. La Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros elevará con esta a ocho las ediciones de su popular festejo, en el que además de toros hay convivencia e incluso una trashumancia adaptada a los más pequeños.

Los actos comenzarán con los encierros propiamente dichos desde las 10.00 horas, conectando la calle Valonsadero con la plaza de toros de Soria y reses de Toropasión como protagonistas. Es un acto para adultos y queda terminantemente prohibida la participación de menores de edad, apelando además a la responsabilidad individual de los participantes.

Para las 12.00 horas se celebrará una trashumancia infantil seguida poco después de carretones para que los más pequeños se diviertan sin mayores peligros. Concluirá el bloque con un vermú torero.

Posteriormente, a las 13.00 horas habrá actuación de una charanga y para las 14.30 horas, concierto. Será de temática flamenca.

Los encierros de Soria están organizados por la Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y más de 80 patrocinadores.