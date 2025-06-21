Los encierros taurinos de Soria en fotos

Doble sesión de encierros para anticipar las fiestas de San Juan de Soria. La Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros organizó el evento, aprovechando para conmemorar su primera década, en una cita que se ha consolidado en el calendario festivo de la ciudad.

El primer encierro comenzó a las 9:00 horas con un recorrido de ida y vuelta desde la plaza de toros, pasando por las calles Venerable Palafox y Valonsadero. A las 10:30 horas, se realizó la trashumancia infantil y a las 11:15 horas hubo carretones dentro del coso. La segunda sesión tuvo lugar a las 13:00 horas, con toros de la ganadería de Toropasión y un recorrido por el entorno de la plaza. Una hora después, la charanga Tripa Triste amenizó el vermú previo a la comida de socios.

Una jornada muy taurina para anticipar las Fiestas de San JuanMARIO TEJEDOR Encierro de la Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros

