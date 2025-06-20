Doble sesión de encierros para preludiar las fiestas de San Juan de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos encierros para esta sábado para anticipar las fiestas de San Juan de Soria. La Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros organiza un año más la cita y aprovecha para celebrar su primera década, en una cita que se va asentando en el calendario festivo de la ciudad.

El primero de los encierros dará comienzo a las 9.00 horas con un recorrido de ida y vuelta que parte de la plaza de toros para seguir por las calles Venerable Palafox y Valonsadero antes de su regreso. Para las 10.30 horas aguarda la trashumancia infantil y a las 11.15 horas habrá carretones dentro del coso.

La segunda sesión tendrá lugar a las 13.00 horas, siempre con toros de la ganadería de Toropasión y recorrido por el entorno de la plaza. Una hora después la charanga Tripa Triste amenizará el vermú previo a la comida de socios.

Por la tarde, a las 18.30 horas y si el tiempo lo permite, tendrá lugar el concierto flamenco a cargo del grupo Los Chalanes, que pondrá el punto final a la celebración.

Desde la ACT Soriana de Encierros se recuerdan algunas normas básicas, como el hecho de que los menores de edad tienen "prohibida la entrada en el recorrido del encierro de adultos". Además, "todo corredor que decida participar lo hará bajo su propia responsabilidad".