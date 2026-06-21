Doctores Guallar y Berges, jefes de estudios de la sanidad soriana: «Los MIR salen mejor preparados en Soria que en hospitales más grandes»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Formación a la carta y personalizada. Es lo que reciben los residentes en Soria, tanto médicos como enfermeras, que han elegido el Hospital Universitario Santa Bárbara. Como consecuencia, su formación «es mejor». Aquí las carencias se convierten en ventajas y tocan todos los palos. En los grandes hospitales, muchas veces, no pasan de meros observadores. Pablo Guallar y Jesús Berges, con largos currículum a sus espaldas, son los jefes de estudios de las unidades docentes de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria, respectivamente, desde hace dos años el primero, un mes el segundo. Señalan que Soria refuerza mucho la docencia y la innovación y para mejorar, los residentes rotan también a hospitales más grandes. Pero lo más importante que enseñan aquí no está en los libros, se llama humanización.

Pregunta. Los residentes comentan que Soria es un buen sitio para realizar el MIR porque como hospital pequeño tienen que aprender a hacer de todo. ¿De las dificultades se obtienen beneficios?

Pablo. Cuando hay carencias, hay que sacar las virtudes de esas carencias. Yo la hice también en un hospital pequeño donde faltaban especialistas, y al faltar, tú tienes que asumirlo, sobre todo en las guardias pues no pueden estar de guardia todas las especialidades. Sí, te sirve para aprender.

P. ¿Entonces los residentes de Soria salen mejor preparados?

Pablo. Sobre todo en especialidades generales, sí. Tipo medicina de familia, interna, intensiva. Yo creo que salen tanto o mejor preparados que en otros sitios más grandes.

Jesús. Yo creo que sí salen mejor preparados. Un R1 –residente de primer año– muchas veces es el único, entonces, podemos dedicarle toda la atención a él. Cuando estás en un hospital muy grande está el R4, el R5, el R3, el rotante externo, el estudiante..., hay tanta gente que los facultativos no tenemos tanto tiempo como para poder dedicarles una atención tan personalizada. La realidad es que en Soria la atención y la formación es personalizada y casi a la carta, dirigida y conocemos a todos los residentes con su nombre y su apellido y sabemos cuáles son sus virtudes, en qué aspectos hay que mejorar y trabajamos mucho en ello. Incluso cuando nuestros residentes rotan fuera, se dan cuenta de lo bien formados que están. Y dicen que un R3 de Soria, muchas veces, está mucho mejor formado que un R4 de otras comunidades autónomas. Apuntan que son mucho más independientes, tienen mucha más soltura. Dicen, es que yo cojo vías centrales, intubo a un paciente, pongo una ventilación... Sobre todo porque le podemos dedicar más tiempo y pueden hacer muchos más procedimientos. En otras comunidades son más observadores que médicos, no tocan.

P. También comentaban que el que quiere trabajar, trabaja y el que no, puede pasar inadvertido.

Pablo. Aquí no pasa nadie inadvertido. Un residente puede querer formarse muy bien, bien o formarse, sin más. Nosotros nos damos cuenta. Y eso en hospitales grandes es más complicado.

P. Hablaban igualmente de que a veces da un poco de miedo elegir un hospital pequeño. ¿Por qué?

Pablo. Porque no hay las especialidades que tiene un hospital grande. Entonces plantean, no voy a ver los casos tan difíciles o con tanta frecuencia como se ven en un hospital grande. Y porque hay especialidades de las especialidades en estos hospitales grandes y te puedes subespecializar, y aquí no, es general.

P. ¿En la atención primaria es más sencillo?

Jesús. La atención primaria es una especialidad muy integral y muy transversal, ven desde gente muy joven hasta gente muy mayor y con muchísimas patologías. Yo creo que la atención primaria en Soria es buena y la educación de los residentes también. Hay centros como el de San Esteban de Gormaz que fueron elegidos mejor centro de atención primaria de España. Sí que somos punteros y los residentes de España piensan que Soria es de los mejores sitios para hacer Familia. Se les forma de una forma muy transversal. Rotan por todas las especialidades. Un médico de primaria formado en Soria, yo creo que puede estar a la altura, si no mejor, que el de otras comunidades autónomas, sin ninguna duda. Aquí manejan infartos, ictus, UCI..., son residentes que están muy bien formados y con una formación integral. Yo creo que no hace falta subespecializarse como en Madrid, porque en un pueblo de Soria no te viene el paciente subespecializado, sino de todos los tipos y eso es lo que tienen que saber. Han de ser capaces de manejarse y tener soltura con todos los pacientes. Tendemos mucho a la subespecialización, pero la realidad es que en la práctica clínica un médico de primaria no es una subespecialización, es una amplitud, una visión integral y completa del paciente.

Pablo. Primaria está bien dotada tecnológicamente aquí, en todos los sitios hay espirometría, retinografía, ecografía. Y luego tenemos otro punto un poco diferencial con respecto a otras provincias. Soria es muy rural. Y la medicina de familia rural es como la de antes, más cercanía con el paciente.

P. ¿También se les enseña a los médicos residentes a ser más humanos, en Soria esa faceta está más exacerbada?

Pablo. Yo he tenido que estar ingresado aquí y en otro hospital de otra provincia y sí que he notado mucho que en la otra provincia la humanización era un poco peor. Ahora, muchas veces eres un código de barras. Aquí en Soria, yo creo que no hemos llegado a eso. Espero que no lleguemos nunca. Nosotros intentamos fortalecer la humanización y tratar al paciente como una persona. Y en primaria se nota todavía más. Es lo que intentamos inculcarles, que hay que personalizar a tus pacientes.

P. ¿Podemos decir que Soria se diferencia especialmente por eso también?

Pablo. Yo creo que sí, esperemos no perderla, porque parece que en todos los sitios se va diluyendo.

P. ¿Qué hace falta para que lleguen más MIR a Soria?

Jesús. Este año se ha llenado. No es una cuestión del hospital, que funciona bien, los residentes salen contentos. La mayor parte de los residentes se siguen quedando aquí a trabajar. Pero para gente que viene de fuera desde grandes ciudades, Soria, pequeña, resulta poco atractiva. Luego es cierto que conocen la provincia y están contentos y se integran bien, pero de primeras ellos dicen, «no hay tren». Por otro lado, estamos trabajando para tener más especialidades en Soria. Pero es algo que requiere tiempo, documentación, Ministerio...

Pablo. Sobre todo nos falta cumplir requisitos que pide el Ministerio. La principal carencia que tenemos es que somos poca población y a veces no cumplimos las expectativas. Del tipo de número de pacientes que tienen que visitar. Se ha intentado acreditar obstetricia y ginecología, y pediatría. Al no haber tantos partos como en otros sitios, no cumplimos. Intentamos hacer convenios con otros hospitales, según en qué especialidades, pero que un residente se tenga que desplazar durante un año es complicado incluso para nosotros.

P. ¿Qué especialidades se están trabajando para que se incorporen?

Jesús. Medicina de urgencias, geriatría y pediatría.

Pablo. Este año se ha intentado anestesiología y traumatología, pero por falta de números no lo hemos conseguido. Volveremos a insistir.

P. ¿Dónde se ven más posibilidades? Pablo. Posibilidades hay sobre todo en urgencias y en geriatría. Y nos está fallando por la enfermería en pediatría, porque sería una unidad docente multiprofesional, hay que acreditar un pediatra y una enfermería de pediatría.

Jesús. El problema es que piden un número de nacimientos y de partos. Un médico que quiera ser pediatra o ginecólogo tiene que ver recién nacidos y es que si no los hay es imposible que se formen bien. Uno de los compromisos en los que estamos trabajando es la tendencia a la excelencia en la atención sanitaria. Y creemos que ya nuestros residentes no solo tienen que formarse en capacidades humana y médicas, sino que nuestro objetivo es que se formen también en investigación y tesis doctorales. Ya tenemos algunos residente que están haciendo tesis doctorales.

Pablo. Y otra cosa que hacemos mucho es la docencia, y ahí nos podemos diferenciar con otros hospitales. Les preparamos más cursos, como es más personalizado, en eso trabajamos mucho.

P. ¿Se ha invertido la tendencia de solicitudes? Este año hemos sido el primer hospital en obtener residentes de Familia en Castilla y León.

Pablo. A mí me gustaría pensar que sí, pero no me atrevo a decirlo. Esta semana salió la segunda vuelta de la elección de plazas y las tres vacantes que teníamos se han cubierto. Tenemos médicos, enfermeras de atención familiar y comunitaria, de salud mental, un residente de psicología y otro de psiquiatra.

P. ¿Y la posibilidad de aumentar el número de residentes en las especialidades actuales?

Jesús. Depende del número de tutores y de la población. Cada residente requiere un médico para que tenga una formación individualizada. Por ejemplo, en atención primaria, tenemos que encontrar consultas para meter 60 residentes. Además tienen que rotar por medicina interna, por geriatría, y 60 residentes en geriatría que hay cuatro geriatras... No hay adjuntos suficientes como para poder formarlos con calidad.

Pablo. Luego cada residente ha de tener un tutor principal, aunque uno solo puede llevar varios, pero no dejan de ser los 60. Eso es difícil.

P. ¿Cuántos de esos residentes se quedan?

Pablo. Los últimos años se están quedando en torno al 70-80% de los residentes que formamos. Sí que es verdad que están un tiempo y al final algunos se nos va. Este año ha sido un 80%.

Jesús. Y captamos talento también. No solo fidelizamos a los nuestros, sino que conseguimos residentes de otras comunidades. Van a venir de Castilla La Mancha, Navarra, La Rioja...

P. ¿Cuál es la dinámica de un residente?

Pablo. Todos tienen un programa de la especialidad que está publicado en el BOE por el Ministerio de Sanidad. El primer año suelen rotar más en sitios más generales para la especialidad. El R2 sigue rotando en el hospital, y luego en atención primaria. El R3 va haciendo lo mismo y el último año está ya solo en atención primaria. Con los especialistas pasa un poco igual, van rotando por diferentes especialidades que se involucran en la suya y los últimos años se quedan ya en la que han elegido. En enfermería pasa igual.

Jesús. Y nuestros residentes también hacen rotaciones externas en hospitales mucho más grandes para ver cosas que Soria no puede aportarles. Esta semana me pidieron una en el hospital italiano de Buenos Aires, que es uno de los mejores hospitales del mundo. Hacen rotaciones muy buenas y se forman muy bien. Y hacemos mucho hincapié en la formación, como decía Pablo, aparte del plan transversal común. Ahora estamos con el curso de inteligencia artificial aplicada a la investigación.

P. ¿Cuántos tutores principales hay?

Pablo. En primaria habrá unos 30, 35, y en hospitalaria otros tantos. A la gente, en el fondo le gusta la docencia y cuando salen las acreditaciones de tutores, las solicitan. Acreditarse además es complejo.

Jesús. El nuestro es un hospital universitario y el personal que trabaja aquí sabe que tenemos un compromiso con la docencia y con la formación.

P. ¿Vienen también residentes de otros sitios a Soria, por ejemplo en el ámbito rural?

Pablo. Sí, en el ámbito rural han venido varios. El año pasado vino un R3 de Madrid. Se suele pedir. También hemos tenido en cardiología, gente de medicina interna o intensiva que se quiere formar en ecografía cardíaca, que aquí somos muy buenos en eso. Y se conoce por vox populi. Desde que estoy de jefe de estudios siempre he dicho que me da igual que se queden, pero donde estén, que hablen bien y que se vayan contentos de aquí. Porque estoy seguro de que así hablan bien por ahí, es la mejor propaganda que nos podemos hacer.

Jesús. En medicina interna también hemos tenido rotaciones. Ahora tengo pendiente una solicitud que me ha llegado para rotar en ginecología. Además, tenemos residentes internacionales que están pidiendo venir a rotar a Soria. De Italia.

Pablo. El año pasado tuvimos una solicitud para rotar en Soria con otra matrona de aquí, porque esta matrona, tutora, es una de las pioneras en la ecografía en enfermería de obstetricia y ginecología.

P. Como Hospital Universitario la innovación es básica.

Pablo. Tenemos unas aulas de simulación que las vamos a presentar dentro de muy poquito. Es una parte de la formación para médicos y enfermeras que simulan casos clínicos reales. Está hecha para dos cosas, para entrenar a los médicos y a las enfermeras con casos complejos que vienen pocas veces, y si en algún momento viene alguno, estar preparado para ello. O para cosas muy comunes para saber actuar bien, un poco dirigido también a la humanización. Porque te puede venir un paciente que está enfadado por la situación que tiene, y hay que saber manejarlo de una forma más humana, poder calmarlo, poder ayudarle en todo lo que necesite.

Jesús. También tenemos robots simuladores que puede parecer que tengan una parada cardíaca y el residente puede cogerle vías, intubarlo, administrar fármacos y estudiar patologías que son muy graves y que con un paciente grave no puedes pararte a explicarle al residente en ese momento. Con el simulador podemos hacerlo. Simula pacientes con insuficiencia respiratoria, con paradas, con arritmias cardíacas, con ictus... Podemos simular muchas patologías graves y los residentes aprenden, encontrar los errores o los aspectos a mejorar y corregirlos. Estamos organizándolo todo, pero ya tenemos los simuladores.

Pablo. Cuando yo llegué aquí fue una de las solicitudes que hice a la Gerencia. Ha costado, pero al final se ha conseguido y queremos ampliarlo. No todos los hospitales tienen esto. Lo tienen muchas universidades, pero no los hospitales. La formación la tenemos que mejorar y la forma de hacerlo es también con aulas de simulación.

P. Esto permitirá que no haga falta irse a otros hospitales para ver ciertos casos.

Pablo. Sí, sí. Exacto. Todavía a los residentes nuevos no se lo hemos presentado. En la simulación pones a varios alumnos que la están haciendo y otros la están viendo, bien en la pantalla o bien desde los espejos –en otra aula–. Y luego nos reunimos todos, se hace un debriefing y se valora cómo se ha hecho la simulación y qué aspectos se pueden mejorar.

P. ¿Este verano ya se pondrá en marcha o plazos?

Pablo. Yo confío en que sí.

P. Tendrán millones de anécdotas con los residentes. En urgencias por ejemplo.

Pablo. Yo he sido también adjunto de urgencias durante muchos años y lo veo. Cuando empiezan R1, todos son protestas. Vienen a nosotros y nos protestan por todo, porque les mandan cosas y tienen la obligación de obedecer. De R2, ya se van centrando, van viendo cómo funciona, que esto es una estructura jerarquizada, y hay menos protestas. De R3, casi no hay. De R4 están encantados. Y eso se ve mucho en urgencias.

Jesús. En Soria somos muy paternalistas, y los acogemos mucho. Yo a mi jefe de estudios, que me formé en un hospital grande, lo conocí el día de la bienvenida y el día de irme. Y aquí vienen a tu despacho todas las semanas. Venga, siéntate. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te podemos ayudar? Pura psicología. Hay que apoyarles, para muchos es su primera vez fuera de casa. Hacemos una labor de acompañamiento importante. Es su primer trabajo, para muchos su primera experiencia profesional.

Pablo. Les insistimos en que aunque estén trabajando, se tienen que seguir formando toda la vida, y hay que estudiar todos los días.

Jesús. En Soria se enseñan cosas que no aparecen en los libros. Sentarte con un paciente y escucharle o simplemente acompañarle, cosas que nunca han hecho. La medicina tiene éxitos y tiene fracasos, y a todo el mundo se le puede morir un paciente, algo natural, pero también algo duro. Para eso también hay que estar preparado. Los primeros años lo pasan peor muchas veces por esos aspectos.