Los MIR hacen pleno en Soria y cubren las 21 plazas de formación ofertadas

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Pleno al MIR. El proceso de adjudicación de plazas de médico interno residente finalizó el 27 de mayo con excelentes noticias para la sanidad soriana. Se han cubierto todas las plazas ofertadas para la formación en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria en las distintas especialidades, a pesar de las dificultades que siempre arrastra la de Familia y Comunitaria, que fue la última en completarse.

Las 21 plazas para MIR que se ofertaban en Soria se terminaron de cubrir ayer cuando acababa el plazo para los médicos residentes para adjudicarse alguna de las repartidas por todos los hospitales de España. Ya sólo faltaban cinco por adjudicar en Soria, todas ellas de Medicina Familiar y Comunitaria, y en algo más de una hora se completó el cupo. El último en hacerlo fue el número 14.502, a las 12.22 horas. Detrás de él sólo restaban ya cien más hasta completar el listado de quienes podían optar a plaza. La fase de adjudicación en toda España se cerró con el número 14.601, a las 12.35.

Poco antes de finalizar el proceso, la delegada de la Junta en Castilla y León, Yolanda de Gregorio, confiaba en que las tres plazas aún pendientes entonces se adjudicaran haciendo el pleno, como así ocurrió finalmente. De este modo, quedan cubiertas las 15 de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, así como las dos de Medicina Interna, una de Urología, una de Radiodiagnóstico, otra de Psiquiatría y una de Medicina Intensiva.

Por otro lado, la Gerencia de Asistencia Sanitaria informó de que 12 MIR de especializada que ya han finalizado su formación se incorporarán a trabajar en la sanidad soriana el próximo mes de junio. Se suman a los cuatro de Medicina Familiar y Comunitaria, formados en Soria, que ya manifestaron hace unas semanas su deseo de quedarse a través de dicho programa de fidelización, que ofrece contratos de tres años. «La fecha de incorporación es el 30 de junio pero hay profesionales que vienen incluso de fuera de la provincia de Soria, que han manifestado su intención de incorporarse con anterioridad. Y vamos a tener de diferentes especialidades, salud mental, medicina interna, reumatología..., y empezarán a trabajar en el próximo mes de junio. Porque justo ahora están recibiendo las evaluaciones finales del periodo de residencia, que es lo que les habilita para trabajar como especialistas», explicó la directora médica, Marta León.

La delegada de la Junta especificó que ya se está preparando el plan de contingencia para el verano y se está procediendo ya al llamamiento en enfermería para incorporarse a trabajar y también en la atención especializada.