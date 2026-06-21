El Hospital Santa Bárbara de Soria, finalista nacional en los Premios de Educación Médica FL-UCM

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El proyecto ‘Integración de la ilustración científica y del pensamiento visual de la formación MIR’, desarrollado de forma conjunta por el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria y el Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Neurobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid (UVa), ha resultado finalista nacional en los Premios de Educación Médica Fundación Lilly-Universidad Complutense de Madrid (FL-UCM), en la categoría Enseñanza de Postgrado o Formación de Especialistas.

Esta propuesta ha sido dirigida por Diego Fernández Lázaro, profesor del área de Histología e investigador GIR Neurología de la Facultad de Medicina de la UVa, y ha contado con la participación del responsable de Formación Sanitaria Especializada y coordinador médico de Docencia de Atención Primaria, Pablo Guallar Sola, y de la subdirectora médica de Calidad e Investigación de la de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), Elena Jiménez Callejo, cuya implicación ha resultado clave para integrar el proyecto en la estrategia docente e investigadora del hospital soriano. En la iniciativa también ha colaborado el catedrático de Histología y coordinador del GIR Neurobiología de la UVa, Manuel Garrosa.

El trabajo ha permitido integrar de manera pionera la ilustración científica y el pensamiento visual como competencias evaluables dentro de la formación sanitaria especializada (MIR), utilizando la plataforma BioRender como herramienta docente estructurada. El modelo combina aprendizaje cooperativo, evaluación formativa y creación de materiales científicos originales aplicados a situaciones clínicas reales.

El proyecto se desarrolló como actividad transversal incluida en el programa formativo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria y contó con la participación de residentes de distintas especialidades médicas y niveles formativos.

Entre los resultados obtenidos destacan elevados niveles de aprendizaje cooperativo, mejora del pensamiento crítico y fortalecimiento de competencias de comunicación científica y síntesis conceptual.

Este planteamiento ha generado un ecosistema completo de innovación docente integrado por vídeos educativos originales, materiales de apoyo, ejercicios de entrenamiento y rúbricas específicas de evaluación, todos ellos diseñados para su reutilización y transferencia a otros hospitales y especialidades médicas.

“La ilustración científica no es únicamente un recurso gráfico, sino una herramienta estratégica para mejorar el razonamiento clínico, la comunicación biomédica y el aprendizaje cooperativo en Medicina”, han reseñado los responsables del proyecto.

La entrega oficial de diplomas a los finalistas tendrá lugar durante el XIX Encuentro Anual de Educación Médica, organizado por la Fundación Lilly y la Universidad Complutense de Madrid, que se celebrará el próximo 29 de junio en San Lorenzo de El Escorial.