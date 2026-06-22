La base de la Brif de Lubia sigue en obras tras el inicio de la campaña de incendios

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior adelantó al 1 de junio el comienzo de la campaña estatal estival contra incendios forestales para garantizar la plena operatividad de los medios disponibles antes de la fase de mayor riesgo. Además, la propia Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia ya anunció, a primeros de mes, que ha comenzado la campaña de extinción 2026 con los helicópteros que, unidos a los medios terrestres, le permitirán atender sucesos en cualquier punto de España, dado que son profesionales de ámbito nacional.

Pero lo hace sin que la nueva base, que lleva en fase de obras desde diciembre de 2022, pueda ser utilizada todavía.

Según indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la obra «está muy avanzada», a falta de legalización de instalaciones y otra documentación técnica relacionada con suministros, a la espera de que la puesta en marcha sea «lo antes posible».

La última previsión marcaba el mes de junio para el final de la obra civil, en un proyecto que arrancó con un presupuesto de 4,3 millones de euros, y que se ha elevado a 5,2 millones por los dos modificados de obra aprobados que lo han elevado en 900.000 euros. El plazo ampliado de obras y del que daba cuenta el Ministerio de Transición Ecológica era el 31 de mayo, es decir, ya superado.

El plazo de ejecución fijado inicialmente en el contrato fue de 22 meses si bien han pasado tres años y medio, lo que evidencia más de un año y medio de retraso. De hecho, han sido varias las fechas anunciadas para la puesta en marcha de la sede, todas incumplidas. En julio de 2024, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, visitó las instalaciones en obras y anunció que estarían operativa en el verano de 2025.

En esa fecha tope, el Gobierno de España contestó a una pregunta parlamentaria formulada por el senador soriano del Partido Popular, José Manuel Hernando, asegurando que «el plazo de las obras de modernización y ampliación de la base Brif en Lubia ha sido ampliado hasta el 30 de noviembre de 2025».

Este modificado número 1 no supuso variación en el importe económico en que se adjudicaron los trabajos.

El segundo modificado, que sí encareció la obra, fue para la mejora de la urbanización y exterior del edificio, como bordillos, recogida de aguas pluviales y nuevo camino sur; así como la mejora de las instalaciones eléctricas (puntos de carga eléctrica para vehículos y medidas complementarias para certificar la instalación), y mejora de los detalles constructivos.

El plazo ampliado entonces fue hasta el mencionado 31 de mayo, el último ofrecido, también superado.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ya explicó que a lo largo del proceso constructivo, ha sido necesario repetir varias de las licitaciones de obra, lo que motivó retrasos y al mismo tiempo ampliación de presupuesto «por el encarecimiento de los materiales» y para hacer más atractiva la oferta.