Ruta Cicloturista Solidaria de los alumnos del Infantes de Lara a favor de Pedalovida

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Un año más, los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Infantes de Lara han aprovechado los últimos días de colegio, ya con las materias finalizadas y los boletines de notas entregados, para participar en la Ruta Cicloturista Solidaria que organiza el centro y que cumple su tercera edición.

En total, han sido 104 alumnos de las dos clases de 5º y de las tres clases de 6º los que han participado en la actividad, pedaleando entre Soria y Golmayo, con el objetivo de poner el foco en una asociación como Pedalovida que nació para hacer visible el trayecto que realizan, han realizado y van a realizar pacientes oncológicos de Soria para poder recibir sesiones de radioterapia.

Los alumnos han salvado la distancia entre Soria y Golmayo acompañados por profesores del centro así como por padres voluntarios que no han dudado en participar en la cita, subidos a sus bicicletas o con la organización de la logística necesaria para llevar a cabo el evento ya que los niños al llegar a Golmayo han podido disfrutar de un rato de merecido descanso así como de unos reparadores bocadillos para poder afrontar el camino de vuelta.

La cita ha transcurrido sin incidentes, con la meteorología acompañando con un sol de justicia luciendo en el cielo, y los alumnos se han ido refrescando con agua a lo largo del recorrido a través de la vía verde. A la salida del colegio, en torno a las 9.20 horas, han sido escoltados por la Policía Local por la zona urbana de la ciudad que ha hecho lo propio a la vuelta. La llegada al centro ha sido sobre las 12.45 horas ya que con el horario de junio los alumnos que no se quedan al comedor salen a las 13.00 horas.

Esta actividad está organizada tanto por el CEIP Infantes de Lara como por la AMPA del centro. Toda la recaudación conseguida con la puesta en marcha de esta actividad irá destinada a Pedalovida. Los alumnos, profesores y padres de escolares «han pedaleado por una buena causa», tal y como indicaba el cartel animando a participar.

La iniciativa escolar suele celebrarse durante la Semana Cultural del centro con el objetivo de dar visibilidad a la investigación oncológica y también en apoyo a los pacientes de Soria. El año pasado la recaudación conseguida por el Infantes de Lara alcanzó los 355 euros. El objetivo este año es conseguir superar esa cifra.