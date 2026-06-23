La Guardia Civil pone el foco en los contratos del Ayuntamiento de Soria con la empresa Biosfera vinculada a una concejala

El registro que Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil, llegados desde fuera de la provincia, realiza desde primera hora de esta mañana del martes en las dependencias del Ayuntamiento de Soria apunta a los contratos efectuados con la empresa Biosfera Soria S.L., vinculada a una de las concejalas del Consistorio soriano.

Según pudo saber este periódico, la edil de Medio Ambiente y de Turismo, Yolanda Santos, entró a primera hora de la mañana en dependencias municipales acompañada de los agentes de la Guardia Civil. Santos estuvo presente mientras los guardia civiles procedían al volcado de la información de los ordenadores.

Parte de la investigación se centra en la adjudicación de contratos del área de turismo y medio ambiente a una empresa en la que la propia concejala tiene vínculos. La investigación se habría iniciado tras una denuncia ante fiscalía de un empresario del sector.

Los agentes requirieron en el departamento municipal información específica únicamente de la empresa soriana, dedicada a consultoría de educación ambiental y turismo activo. En los últimos años ha acumulado cinco expedientes de contratación pública (principalmente de servicios) adjudicados por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria.

Entre ellos, Servicio para la realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible, años 2025 y 2026, adjudicado por valor de 32.588 euros; o Servicio de actividades medioambientales (Arqueopeques y Valonsadero Aventura) que permitan la conciliación en los meses de julio y agosto correspondiente al año 2023, resuelto por valor de 37.000 euros.

La edil abandonó la mercantil cuando se incorporó a la corporación, si bien, personas vinculadas a ella continúan en la empresa, a la que el Ayuntamiento ha ido otorgando contratos a lo largo de estos últimos años, tal y como consta en la Plataforma de la Contratación del Estado.

El registro de la Policía Judicial se produce en el marco de unas diligencias abiertas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria número 3.