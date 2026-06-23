La Fundación Franz Weber pide retirar la promoción del 'Día del Niño' de la feria taurina de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber (FFW) reclamó este martes la retirada de la promoción del denominado ‘Día del Niño’ incluida en la feria taurina de Soria, que permite el acceso a los festejos por un euro a menores de hasta 15 años, al considerar que vulnera las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La organización recordó que el citado comité incluyó el pasado mes de febrero una referencia expresa a la tauromaquia en sus observaciones finales sobre España, dentro del apartado relativo a la violencia contra los niños. En ese documento, el órgano de Naciones Unidas reiteró recomendaciones anteriores y pidió al Estado y a las comunidades autónomas que establezcan los 18 años como edad mínima para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, informa Ical.

Asimismo, el colectivo instó a desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a responsables públicos, medios de comunicación y ciudadanía sobre los efectos negativos que puede tener en los menores la exposición a la violencia asociada a las corridas de toros, incluidos los espectadores.

La Fundación Franz Weber sostuvo, en un comunicado, que la promoción anunciada en Soria supone un incentivo para que niños y adolescentes accedan a espectáculos taurinos y consideró que ello contraviene los derechos fundamentales de la infancia. En este sentido, defendió la retirada de una campaña que, a su juicio, contribuye a normalizar la violencia ejercida sobre los animales.

La entidad también dirigió sus críticas al Ayuntamiento de Soria por aparecer como administración colaboradora en el cartel promocional de la iniciativa, y aseguró que la presencia institucional en esta actividad favorece el acceso de menores de corta edad a una práctica que considera basada en la violencia hacia los animales.

Finalmente, Franz Weber enmarcó sus advertencias en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en la década de los noventa, y recordó que tanto la Constitución como diversas normas orgánicas establecen la obligación de incorporar sus principios al ordenamiento jurídico.