Franz Weber sobre el BIC del Toro Jubilo: "Choca contra la infancia, la veterinaria y la crítica social"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Otro clásico contra la declaración de Bien de Interés Cultural para el Toro Jubilo de Medinaceli. La Fundación Franz Weber ha lamentado este viernes la catalogación autonómica del toro embolado de la localidad del sur de la provincia y señala que esta iniciativa "solo busca blindar la cruel actividad de la creciente crítica social, además de chocar con otras cuestiones"

Para la Fundación, la declaración BIC obedece a "un intento casi desesperado por utilizar el poder de la Junta de Castilla y León para evitar movimientos judiciales o ciudadanos que den por finiquitada la actividad".

Recuerda el "creciente rechazo ciudadano contra el sufrimiento animal" y que en 2014 un informe veterinario "acreditó el terrible maltrato que sufría el toro escogido en cada edición desde las agresiones y el hostigamiento al que es sometido, hasta a sujeción forzada del animal mediante cuerdas, y luego por el terrible miedo que les produce tener el fuego encima de su cabeza".

A ello se suma el tercer argumento de los naturalistas: "La conculcación de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia"

La ONG recuerda que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño incluye varios apartados dedicados a evitar la violencia y su exposición, hecho que motivó al Comité de los Derechos del Niño a solicitar a España “alejar” a los menores de la tauromaquia en 2018 y 2026 por la incompatibilidad que supone sobre el propio tratado, argumenta.

Añade que la propia normativa castellano y leonesa, de forma concreta la Ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia de 2022 incluye en su artículo 30 la prohibición de que menores accedan a espectáculos “en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad.”

Todo ello, considera Franz Weber, no ha sido tenido en cuenta por la Consejería de Cultura, departamento responsable de la declaración BIC, y señala que este organismo "tenía ya una posición predeterminada y empleó la tramitación como excusa para blindar los toros embolados en la pequeña localidad de Medinaceli".

"El ambiente tóxico para los menores"

Cree la Fundación que las últimas convocatorias "evidencian el ambiente tóxico en el que son incluidos niños, niñas y adolescentes por decisión de sus progenitores: un animal que se quema, griterío, consumo de bebidas alcohólicas y hasta exposición de banderas franquistas".

Define "este cóctel, como poco, contrario a la necesaria protección que deben disponer estos grupos vulnerables por parte de las administraciones públicas y donde ni el Ayuntamiento, primer espada del Toro Jubilo, o la Junta de Castilla y León prefieren seguir incentivando su exposición".