El Credef de Soria forma a familias y cuidadores para afrontar las secuelas del daño cerebral adquirido

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (Credef) acogió este martes en Soria una jornada formativa dirigida a familiares y cuidadores de personas con daño cerebral adquirido (DCA), con el objetivo de facilitar herramientas para comprender las secuelas de esta lesión y mejorar el acompañamiento durante el proceso de recuperación.

El seminario, titulado ‘El daño cerebral adquirido: ¿y ahora qué? Claves para comprender las secuelas, orientar a la familia y acompañar el proceso de recuperación’, fue inaugurado por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, quien destacó el papel del Credef como recurso estatal especializado en atención sociosanitaria, formación y transferencia de buenas prácticas en el ámbito de la dependencia, informa Ical.

Durante la apertura, Latorre subrayó la importancia de acercar información útil a las familias, a las personas cuidadoras y a los profesionales que intervienen en procesos de recuperación complejos, una labor que consideró fundamental para mejorar la atención a las personas dependientes.

La actividad forma parte del Programa de formación para familiares cuidadores de personas en situación de dependencia, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus, y busca ofrecer claves para comprender el impacto del daño cerebral adquirido, orientar a las familias y proporcionar herramientas prácticas para afrontar las distintas fases de la recuperación.

El daño cerebral adquirido aparece de forma repentina tras una lesión cerebral provocada por causas como un ictus, un traumatismo, un tumor o una falta de oxígeno. Dependiendo de la gravedad y de la zona afectada, puede ocasionar alteraciones en la movilidad, el lenguaje, la memoria, la conducta o la autonomía personal, con importantes repercusiones tanto para la persona afectada como para su entorno familiar.

La jornada estuvo dirigida principalmente a familiares, cuidadores y personas cercanas a quienes viven una situación de dependencia, aunque también se abrió a profesionales de los ámbitos social y sanitario. Durante la sesión se abordaron las principales secuelas físicas, cognitivas, emocionales y conductuales del daño cerebral adquirido, así como pautas de estimulación, neurorrehabilitación, manejo de alteraciones de conducta y autocuidado de los propios cuidadores.

La formación fue impartida por la graduada en Trabajo Social y técnica superior en Integración Social, María Clara Dehesa Medina, que cuenta con más de 20 años de experiencia en intervención social en situaciones de crisis, discapacidad, trastorno mental grave y atención a familias de personas afectadas por daño cerebral adquirido. Actualmente coordina el Área Social, de Formación e Investigación de Daño Cerebral Estatal.