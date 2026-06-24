Cinco de los seis detenidos son puestos en libertad mientras Yolanda Santos pasa a disposición judicial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cinco de las seis personas detenidas este martes en el marco de la operación contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria han sido puestas en libertad, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Sigue detenida la concejala de Turismo del Consistorio capitalino, Yolanda Santos, que, según la información oficial, ha pasado esta mañana a disposición judicial.

Las cinco personas que han sido puestas en libertad deberán comparecer en el Juzgado cuando sean requeridas.

El Ayuntamiento de Soria acordó este martes, con carácter cautelar, suspender las delegaciones de Santos después de conocerse los hechos que están siendo investigados por la autoridad judicial. El Consistorio justificó la medida en su voluntad de garantizar la máxima transparencia y colaborar plenamente con la Administración de Justicia durante el desarrollo de las diligencias.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, permanece bajo secreto de sumario y analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La operación se desarrolló este martes con un amplio despliegue de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, apoyada por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO), que registró durante más de once horas dependencias del Ayuntamiento de Soria y dos domicilios particulares vinculados a la causa.