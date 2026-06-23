Más de 11 horas de registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria acaban con la concejala de Turismo en la Comandancia

Con la salida de los coches de la Guardia Civil se dio por terminado el registro.Mario Tejedor Hernández

Publicado por JOSÉ SOSA/VÍCTOR F. MORENO/MILAGROS HERVADA Soria Creado: Actualizado:

El registro de los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria concluyó a las 20.30 horas de este martes 23 de junio con la salida de dos vehículos, con los cristales tintados, desde el garaje de la casa consistorial y el traslado de la concejala de Turismo y de Medio Ambiente detenida, Yolanda Santos, a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria donde pasará la noche.

Según informó la Subdelegación del Gobierno en Soria, todos los detenidos, seis hasta ahora, cuatro en Soria y dos en Madrid, serán puestos a disposición judicial, una vez concluyan las diligencias.

Según pudo saber este periódico, los detenidos podrían pasar previsiblemente mañana miércoles a disposición judicial ya que la Benemérita ha de cerrar el atestado y estudiarlo para que sea el juez, en virtud de lo que solicite la Fiscalía de Soria, quien decida sobre la situación de todos ellos.

Una vez finalizado el registro, a las 20.30 horas, la Subdelegación del Gobierno confirmó que la concejala de Medio Ambiente fue trasladada a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria. Matizó que todos los detenidos serán puestos a disposición judicial, una vez concluyan las diligencias.