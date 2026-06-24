El alojamiento de alumnos y docentes en Soria, reto para la rectora de la UVa

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La nueva rectora de la Universidad de Valladolid, Pilar Garcés, asistió este martes en Soria a la toma de posesión de la vicerrectora del Campus Duques de Soria, Inés Ortega, que accede a su cargo, tal y como subrayó en su discurso, «con ilusión, responsabilidad y vocación de servicio».

Garcés, en su encuentro con los medios, avanzó que su línea de trabajo va a ser «reforzar lo que ya hay teniendo las instalaciones adecuadas para que se puedan desarrollar bien los diferentes grados, entre ellos el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como Fisioterapia con unas instalaciones deportivas concretas».

Además, marca un camino concreto de trabajo en esta nueva etapa del Campus de Soria: «Vamos a estudiar cómo podemos manejar la situación de los alojamientos. Se ha producido una subida de precios tremenda y, por otra parte, hemos detectado que hay escasez de alojamientos para profesores y para alumnos que puedan venir a Soria».

Para ello, apuntó, «tenemos que hablar con las diferentes instituciones, Ayuntamiento, Diputación, la Fundación Duques de Soria... Ya que creemos que invertir en Soria es invertir en la Comunidad Autónoma debido a que la Universidad es una extractora de talento». Un talento que «hay que fidelizar, se tiene que quedar aquí por lo que es importante que trabajemos todos en conjunto para ello».

Respecto al alojamiento, Garcés explicó: «Nos gustaría que la residencia de la FDS se quedase pequeña porque significaría que vienen muchos alumnos y así, podemos atraer profesorado e investigadores». En Soria «los grados de ingeniería forestal son muy fuertes, muy potentes por ese arraigo territorial y ese es uno de los factores que tendríamos que potenciar».

Pero «lo importante es que todas las instituciones, Junta, Diputación, Ayuntamiento, Universidad... Trabajemos juntos. Si los recursos que tenemos los compartimos, será mucho mejor y si no los tenemos habrá que traerlos de otro sitio. Aquí es muy importante la implicación de todas las instituciones para que realmente la Universidad sea ese motor de talento joven que se quede aquí a la hora de realizar su proyecto de vida y su proyecto profesional».

Garcés, sin embargo, no concretó mucho más allá: «Ahora mismo no puedo concretar mucho más porque tenemos que empezar a hablar con todos los agentes».

Por su parte, la nueva vicerrectora, Inés Ortega, secundó todas las palabras de la rectora. «La línea de actuación planteada por la rectora es muy adecuada y tenemos que trabajar en ella buscando actuaciones que van a ser estratégicas para captar talento en el Campus, que tenemos mucho, y también para fijarlo definitivamente. Igualmente con los profesores, que se puedan quedar en Soria».

En cuanto a la posibilidad de implantar más grados en el Campus, Garcés no se cierra a nada. «No descartamos nada pero lo más importante es afianzar lo que ya hay». En este sentido, destacó, «algunos grados no están terminando de ir bien numéricamente porque hay una competencia tremenda. No solamente de las universidades privadas sino también de las públicas que tienen muchos más campus, y a Soria nos ha restado alumnos». Sin embargo, «no descartamos grados nuevos que tengan que ver con la tecnología, la IA o incluso reforzar lo que ya hay con ese tipo de demanda». Por ejemplo, explicó, «si tenemos el grado de Interpretación que los números no son suficientemente altos lo podríamos reforzar con IA».

Por último, la rectora se refirió al profesorado. «Es importante que pueda estabilizarse. Es verdad que en la Universidad para estabilizarse primero hay que ser doctor. Si no eres un profesor asociado o sustituto que sí cambian mucho». La labor del nuevo equipo «es que el personal asociado no cambie tanto, que sea un profesional que venga a compartir su conocimiento a la universidad aunque no sea a tiempo completo».

Y es que «no hablamos solo de alojamiento, tenemos que ver qué proyección de vida pueden tener las personas que quieran asentarse en Soria. Esto es importante»

Durante su discurso de toma de posesión, Ortega reivindicó el papel de la institución académica «como generadora de oportunidades para la provincia» y aseguró que trabajará desde la «escucha, la colaboración y la lealtad institucional para fortalecer la actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento».

El acto sirvió también para despedir al vicerrector saliente, José Luis Ruiz Zapatero, quien hizo balance de sus más de ocho años al frente del campus, y defendió la colaboración entre administraciones, instituciones y empresas para seguir reforzando el papel de la Universidad de Valladolid como motor de desarrollo en la provincia.

Por último, durante la jornada también tomó posesión como directora de la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía de Soria, Beatriz Águeda Hernández con la responsabilidad de convertirse en la primera mujer al frente del centro.