El Ministerio de Transición Ecológica, implicado en la trama corrupta de Soria

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

La investigación por la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Soria implica al Ministerio Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen. Entre los seis detenidos, según publica The Objective, se encuentra Marta Viu, la jefa de sección en la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Sara Aagesen. Marta Viu es, según el periódico digital, una de las dos personas arrestadas tras la investigación desencadenada este martes por la Guardia Civil, que registraba durante más de once horas el Ayuntamiento de Soria y detenía a 6 personas, entre ellas la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos. El otro arrestado en Madrid, según The Objective, sería David Vicente Hernández.

Marta Viu, licenciada en Biología Ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionaria de carrera del Ministerio desde 2009 y, en estos momentos, trabaja en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del departamento de la vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez.

Precisamente, Aagesen participaba este sábado 20 de junio en Ponferrada, junto al secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, en la jornada ‘Justicia, voces y memoria: de la violencia sistémica a la reparación’ en la que se homenajeaba a Nevenka Fernández. Un acto en el que, según las fuentes consultadas por este periódico, a muchos extrañó la presencia de Sara Aagesen ya que se trataba más de un acto para el Ministerio de Igualdad.

Cinco detenidos, en libertad y Yolanda Santos, ante el juez

De los seis detenidos que deja la operación de la Guardia Civil contra la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Soria, que salpicaría a los años de gobierno municipal con Carlos Martínez como alcalde, se encuentran ya en libertad. Según señala la Subdelegación del Gobierno en un escueto comunicado remitido a los medios, estas cinco personas "deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridas".

Mientras, la concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio, Yolanda Santos, "ha pasado esta mañana a disposición judicial", puntualiza la nota del la Subdelegación del Gobierno.