La BRIF de Lubia, movilizada a un incendio forestal en Álava

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los bomberos forestales de la BRIF de Lubia (Soria) trabajan desde la mañana de este miércoles en un incendio forestal en Álava, en la zona de Zalduondo y Azparrena. Inicialmente fueron movilizados y desmovilizados en la noche del martes, pero finalmente se ha requerido su trabajo en este fuego.

Según señalaban en X (antes Twitter), la Brigada 2 estaba antes de las 13.00 horas en el incendio forestal para unirse a los bomberos de Álava. "En principio trabajaremos con motosierra y herramientas manuales para hacer línea de defensa con posterior tendido de manguera".

En las imágenes se veía el fuego en una zona muy empinada y cubierta por arbolado, lo que puede complicar las labores de extinción a los profesionales. También estaban trabajando aeronaves de Agoncillo (La Rioja) para ponerle coto cuanto antes.

Por otro lado, la situación de este miércoles hasta las 14.00 horas en Soria era de tranquilidad, sin incendios forestales registrados en el transcurso de la jornada. Sólo coincidía en ello con Segovia, dado que en las otras siete provincias de Castilla y León se habían producido sucesos o venían de jornadas anteriores.