Este árbol es el rey en Soria para la extracción de la resina de mayor calidad

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Con más de 600.000 hectáreas de superficie forestal y el 75% arbolada, Soria es la tercera provincia más verde del país, dado que abarca el 60% de su territorio, lo que le convierte en uno de los pulmones de la península ibérica, pero también ha sido tradicionalmente una fuente de ingresos para los pueblos, contribuyendo a mantener la población. De hecho, las comarcas más forestales como Pinares y Pinares Llanos son las más habitadas gracias a la mano de obra que requieren los aprovechamientos, principalmente de los pinos, las especies predominantes, sobre todo albar (Pinus sylvestris) y negral (Pinus pinaster), el rey en Soria para conseguir la mejor resina.

Desde que se reactivó el sector resinero en 2011 con el apoyo de las instituciones ha experimentado una escalada considerable hasta registrar en la última campaña su pico máximo en la provincia, con 725.146 pies resinados, todos ellos en montes de Utilidad Pública propiedad de 11 ayuntamientos, empleando a un centenar de resineros en el medio rural.

Pinares en Quintana Redonda.HDS

Según el último inventario forestal nacional, en Soria hay casi 30 millones de pies de Pinus pinaster, también conocido en la provincia como pino negral (que no debe confundirse con el Pinus nigra) o resinero precisamente por su aptitud para realizar la actividad, ya que produce resina de alta calidad Tradicionalmente en España las especies resinadas han sido el pino resinero (Pinus pinaster), además del pino carrasco (Pinus halepensis), y el pino laricio (Pinus nigra). Pero en la actualidad la única especie cuya resinación tiene relevancia es el Pinus pinaster. Estos pinares en Soria ocupan casi 53.500 hectáreas, lo que supone el 12% de toda la masa arbórea.

Se distribuyen desde los 800 metros hasta los 1.500 metros ocupando la parte central de la provincia, al norte y noroeste de Almazán y, la parte oeste como los de Valdenebro o de Talveila, constituyendo la tercera formación arbolada en extensión. Son masas muy regulares. Pero la realidad es que a día de hoy apenas se resina en once municipios, todos ellos concentrados en la comarca de Pinares Llanos. Eso significa que tan solo un 8% de las parcelas están siendo explotadas actualmente.

Las excelentes aptitudes resineras de las masas de pino resinero han situado a Castilla y León a la cabeza de la producción histórica de miera nacional, que llegó a alcanzar un pico productivo de 55.000 toneladas en el año 1961.

Descripción: Este pino se caracteriza por el tamaño de sus hojas con forma de aguja, de hasta 25 centímetros, y sus piñas, las más grandes de los pinos ibéricos. Su tronco suele ser algo tortuoso, de color castaño oscuro por su gruesa corteza, y alcanza los 40 metros de altura.

Ecología: Forma bosques puros o mixtos sobre suelos ácidos, soportando muy bien los pedregosos y las condiciones de sequía.