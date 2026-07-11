La escultura del cangrejo del Duero podrá volver al agua en septiembre

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

A 15 días para la celebración del Festival Enclave de Agua en las márgenes del río, la escultura del cangrejo del Duero sigue esperando en el recinto a que se lo lleven para comenzar su reparación. Permanece allí desde marzo esperando en dique seco. El compromiso del Ayuntamiento con el autor, César Antón, para autorizar ya la partida que le permita acometer el arreglo se concretará ya la semana próxima, según indicó el artista, que hace meses remitió ya el presupuesto al Consistorio pero hasta ahora no había tenido una respuesta definitiva. La urgencia para sacarlo del recinto del Enclave era evidente.

«Ahora se me acumula más trabajo así es que, en el escenario más optimista, no podrá estar terminado antes de final de agosto», estimó Antón, quien no obstante prefirió no ‘pillarse los dedos’ y plantea el mes de septiembre como el plazo más factible.

El ‘animal’ requiere de una intervención integral pues los daños son notables después de haber sido objeto de varias riadas y víctima del último tren de borrascas del pasado febrero. Se ha quedado sin su gran pinza, casi no tiene cola y sus patas resultaron igualmente muy dañadas.

El cangrejo, que ya se ha convertido en un emblema del río Duero, ha ido de la mano de la malograda pasarela, aunque por ahora ha corrido mejor suerte puesto que su arreglo es inminente y el pequeño puente aún está pendiente de estudios técnicos para adaptarse al paso de vehículos de emergencia.

Antón explicó que además de reponer las piezas perdidas y reparar cola y patas, habrá que darle otro revestimiento de fibra y pintura, pues se muestra bastante deteriorada. Más si cabe después de más de cuatro meses en secano. «Hay que darle una pintura que esta vez no sufra más incidencias», recalcó.

El arreglo se realizará al aire libre por lo que el artista aseguró que en esta época del año el trabajo tendrá que ser dosificado por las altas temperaturas. Una vez que se haya finalizado la reparación, el cangrejo volverá al Duero, pero no en la ubicación habitual, que ha demostrado ser poco efectiva a tenor de los daños sufridos cada vez que se registra una crecida en el río.

La alternativa pensada es el cauce artificial frente al Soto Playa, un emplazamiento también dentro del agua pero sin peligro de que futuras avenidas le puedan afectar. Lo que se ha descartado es sacarlo del río Duero, pues el objetivo es que continúe flotando ya que es para lo que se concibió esta escultura.