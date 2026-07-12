Soria registra ya tantos móviles como habitantes con un alza del 3%

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Sólo es necesario echar un vistazo alrededor para constatar que los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta de uso constante y continuado. Caminamos mientras los usamos, nos comunicamos incesantemente por los diferentes canales, siempre está al alcance para cualquier consulta, las redes sociales han conquistado los terminales... Quien no tiene móvil hoy en día es considerado sin duda una rara avis. Su profusión es incontestable y también su aumento paulatino. Soria registra ya tantos teléfonos móviles como habitantes. Los 88.930 terminales que se contabilizan se los reparten los 90.685 habitantes en la provincia, y eso teniendo en cuenta que, por pequeños y por mayores, habrá muchos que no dispongan de uno de estos dispositivos. Evidentemente, hay quien dispone de más de uno, entre otros motivos por cuestiones laborales.

La realidad es que las cifras de teléfonos móviles en la provincia no paran de crecer, ya son un 2,93% más que el último cómputo realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, actualizados a 2025. El año previo se cifraba en 86.320 y el incremento deja una relación con la población de 1,019 por cada móvil. Mientras el número de habitantes disminuye, pasando de 90.856 en 2025 a los 90.685 en el padrón de mayo de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, la presencia de teléfonos móviles sigue al alza. La penetración estimada de la telefonía móvil pospago es del 98,8% en la provincia.

Y mientras aumentan estos dispositivos disminuyen los tradicionales teléfonos fijos, que ya prácticamente ni suenan en las viviendas actuales. La comunicación por telefonía móvil se ha generalizado y los fijos están en clara retirada. Únicamente el hecho de que la mayoría de las compañías no cobren cantidad alguna por su mantenimiento conserva esos aparatos en evidente desuso.

En el último año revisado, su presencia se ha reducido un 1,83% en hogares y empresas. Son 35.920 los fijos que contabiliza la CNMC, cuando en el cómputo anterior ascendían a 36.586. La penetración de la telefonía fija en el territorio soriano es del 39,9%, lo que pone de manifiesto que estos aparatos que sólo sirven para hablar han perdido la batalla frente a los smart phones y sus múltiples aplicaciones, dejando claro que la telefonía cada vez se utiliza menos para las llamadas de voz.

Como también queda patente que en la televisión toma mayor relevancia la programación de pago. Su demanda ha crecido un 17,7% en la última medición de la CNMC y ya son 14.574 los accesos a la televisión de pago, cerca de 3.000 más que en el año previo. El interés por las series y la oferta deportiva juegan a su favor, pero también el hecho de que las compañías telefónicas cada vez más incluyen esta opción en su paquete promocional y el ciudadano responde ante la propuesta, muy variada y más específica para los diferentes públicos. La penetración de la televisión de pago es del 16,2% en la provincia.

En lo que concierne a internet, su uso se va generalizando con 35.690 conexiones de líneas de banda ancha fija y una penetración en la provincia del 39,7%. El incremento es notable con un 8,4% en un año, frente a las 32.897 líneas de entonces.

La banda ancha fija, conexión a internet de alta velocidad, ofrece una conexión muy estable y con una gran capacidad de datos, a diferencia de los datos móviles o el internet satelital portátil. Pero dentro de ella, la variante que más está creciendo es la de fibra óptica (FTTH), pues es la tecnología más rápida. Utiliza hilos de vidrio para transmitir datos a la velocidad de la luz, lo que garantiza conexiones simétricas (misma velocidad de subida y bajada).

Por su fiabilidad, las líneas de banda ancha FTTH se van incrementando en Soria y ya son 29.982, unas 3.500 más que en el anterior recuento, lo que en términos porcentuales es un 5,7% más. Su penetración en la provincia es del 33,3%.

La línea con cable coaxial (HFC), que utiliza los mismos cables de televisión tradicionales para ofrecer velocidades altas, es prácticamente residual, lo utilizan 2.101 usuarios, con una penetración apenas del 2,3%. La banda ancha con otras tecnologías es utilizada por 3.290 líneas, un 3,7% de penetración y leve crecimiento de la demanda en el tiempo. Un año antes eran 2.801. No puede decirse lo mismo de las líneas DSL (línea de abonado digital) que cada vez tiene menos adeptos. En sólo un año ha pasado de las 1.536 líneas establecidas a únicamente 317, es decir, una cifra residual que pone de manifiesto su declive. Su uso ha bajado nada menos que un 79,3% en beneficio de otras posibilidades de mayor eficacia.

Se trata de una tecnología que proporciona acceso a internet de banda ancha pero mediante la transmisión de datos digitales a través de los cables de cobre de las líneas telefónicas convencionales. Entre sus ventajas, el coste y la accesibilidad, ya que aprovecha la red de telefonía de cobre que ya está instalada en la mayoría de los hogares. Pero con muchas limitaciones pues su velocidad disminuye exponencialmente dependiendo de la distancia física entre la vivienda y la centralita telefónica. Además, suele ser asimétrico, lo que significa que subir archivos grandes lleva más tiempo que descargarlos. Actualmente, tecnologías como la fibra óptica ofrecen conexiones más rápidas y estables.