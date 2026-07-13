SOS de las protectoras de Soria ante el corte de fondos del Ayuntamiento para controlar a los gatos callejeros

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las protectoras de animales de Soria afrontan una situación crítica ante el corte de los fondos del Ayuntamiento de Soria dentro del programa de esterilización de gatos callejeros. La situación hace que estén naciendo nuevas camadas, apareciendo animales sin control y enfermos, cuyos gastos y cuidados tienen que soportar al margen del programa.

Desde Redención se ha lanzado una campaña para poner reclamaciones ante el Consistorio reclamando que se retome el programa de captura, esterilización y retorno (CER). Desde finales de abril se han cortado los fondos preacordados. «Llevamos casi dos meses y medio sin que se pueda esterilizar ningún gato ni solucionar las patologías de gatos que aparecen heridos. Entonces, somos las protectoras las que ahora nos tenemos que estar haciendo cargo cuando aparecen gatos heridos de pagar los gastos, de llevarlos al veterinario y demás. No tenemos dónde dejarlos», explican desde la protectora.

El Ayuntamiento carece de instalaciones específicas para gatos. «Nosotros ya no podemos asumir más, estamos a tope. Ya no encontramos casas de acogida. No se sabe qué hacer con los gatos que aparecen y eso es una responsabilidad del Ayuntamiento, que nosotros ya les hemos estado sacando las castañas del fuego, pero ya está bien», lamentan.

La paralización del programa CER «no puede ser, porque lo manda la ley». Desde las protectoras se asevera que el propio Ayuntamiento ha trasladado que en breve retomará el programa «pero entre tanto, en estos dos meses y pico han aparecido camadas de gatos». Es «un problema gordísimo» que deja «gatos sin atender» con los consiguientes problemas de sanidad que puede generar la situación, la descompensación de colonias y grupos y los problemas para el propio bienestar de los animales.

«Lo estamos denunciando nosotros, Soriadopción, las Almas Gatunas Sorianas». Con las protectoras hasta arriba y sin fondos «la gente encuentra un gato por la calle y es que no se sabe qué hacer con él. El Ayuntamiento no da ningún tipo de solución». Al haberse frenado las esterilizaciones el número de animales desatendidos es creciente mientras «estamos hasta los topes».

Así, las protectoras de animales sorianas se encuentran en una situación crítica para atender a los gatos. No hay fondos, las instalaciones están completas, surgen nuevas camadas y no hay alternativas para llegar a atenderlos a todos. Una situación que afecta a los animales, pero que también puede suponer un problema para la convivencia con los humanos cuando realmente es una especie que por ejemplo a mantener a raya a las ratas asociadas a las ciudades.