Herida una mujer tras un accidente en Ágreda
El suceso ha tenido lugar a las 8.30 horas en la avenida de Ólvega
Una mujer ha resultado herida esta mañana del lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad soriana de Ágreda. El suceso ha tenido lugar a las 8.26 horas en la avenida de Ólvega número 27.
Soria
Un camión con mercancías peligrosas se sale de la vía junto al frontón de Cadosa
Heraldo-Diario de Soria
El Centro de Emergencias 112 informaba de la salida de la vía de un turismo en la citada calle, tras recibir el aviso en el que solicitan asistencia para una mujer de mediana edad, consciente y que refería dolor en el abdomen. De forma paralela, han dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la herida.