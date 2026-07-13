Dos incendios forestales en el sur de Soria: uno en Miño de Medinaceli ya controlado y otro en Lumías con cuatro helicópteros

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los incendios forestales siguen golpeando a la provincia de Soria y especialmente a la zona sur. Este lunes se han declarado dos ya 'medianos' hasta las 18.00 horas y aún se vigilaba el declarado el domingo en la comarca de Tiermes, bajo control aunque a las 18.00 horas seguía sin darse por extinguido. A esta hora se seguía trabajando en Conquezuela (Miño de Medinaceli) junto a un parque eólico ya en labores de remate y de forma más intensa en Lumías, cerca de Berlanga de Duero, en un suceso con 20 medios desplazados, cuatro de ellos helicópteros aunque se iba reduciendo la cifra.

Estado del incendio de Lumías a la llegada de la BRIF de Lubia.BRIF DE LUBIA

El primero de los sucesos se ha declarado a las 12.08 horas de este lunes cerca de Conquezuela y a apenas metros del límite entre Soria y Guadalajara. Ha tenido lugar junto a un parque eólico aunque no ha llegado a afectar a los aerogeneradores. Han participado hasta 10 medios de forma simultánea con agentes medioambientales, cuadrillas de tierra, medios aéreos, autobombas y brigadas helitransportadas tanto de la Junta de Castilla y León (Infocal) como del Estado (BRIF), junto con tractores de la zona.

A las 14.16 horas se ha dado por controlado y a las 18.00 horas ya sólo permanecían en la zona un agente y una autobomba. La causa probable es "accidental" y la superficie estaba por perimetrar, aunque las imágenes aéreas muestran daños tanto en zona agrícola como de monte bajo.

El segundo incendio se ha detectado a las 15.28 horas en Lumías, al sur de Berlanga, y a vista de pájaro parece que será más extenso. A las 18.00 Inforcyl lo seguía marcando como activo. De nuevo afecta a superficie agrícola y de monte bajo.

Han llegado a trabajar 20 medios simultáneamente aunque la cifra en el momento había bajado a 18. El operativo había desplazado a un técnico, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas de tierra, cinco autobombas, un bulldózer, dos cuadrillas helitransportadas (de nuevo con la BRIF) y cuatro helicópteros, que han bajado a tres conforme se avanzaba en las labores. También estaban colaborando tractores de la zona.

Seguía activo, con la causa probable "en investigación" y la superficie pendiente de perimetrar. No obstante las imágenes aéreas mostraban un área afectada que podría no estar lejos de los dos dígitos en hectáreas.

Por otro lado, también este lunes se ha proseguido con las labores en el incendio forestal declarado el domingo y localizado inicialmente en Carrascosa de Abajo, si bien se ha precisado que está en La Perera (Recuerda), justo al límite con el primer término señalado.

Un agente medioambiental y una cuadrilla de tierra permanecían en la zona ya rematándolo, tras unos momentos iniciales en los que se había superado la quincena de medios desplazados. De nuevo había afectado a superficie agrícola y una proporción bastante pequeña de monte.