El Hospital Universitario Santa Bárbara, nuevo punto fijo de donación de sangre en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), dependiente de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, trasladará mañana martes, 14 de julio, el punto fijo de donación de sangre de la ciudad de Soria desde su actual ubicación en el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (Iescyl) al Hospital Universitario Santa Bárbara.

El nuevo emplazamiento, que ha visitado esta mañana la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, junto con la directora médica de Atención Hospitalaria, Marta León, y otros responsables sanitarios, se localiza en el vestíbulo principal del Hospital, por lo que el acceso se realizará desde el Paseo de Santa Bárbara.

Las instalaciones albergarán también la sede de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, lo que permitirá ofrecer a los ciudadanos un espacio de referencia donde recibir información, resolver dudas y continuar desarrollando su labor de promoción y sensibilización en favor de la donación altruista.

Con este cambio, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación pretende acercar la donación al mayor número posible de ciudadanos, al facilitar el acceso a pacientes, familiares, acompañantes, profesionales sanitarios y trabajadores del Hospital.

Asimismo, la nueva ubicación permitirá dar una mayor visibilidad a la donación de sangre, sensibilizar a la población sobre la necesidad de donar de forma periódica y favorecer la incorporación de nuevos donantes, aprovechando un entorno sanitario por el que cada día pasan cientos de personas.

El punto fijo mantendrá el mismo horario de atención que hasta ahora: los lunes, de 15.00 a 21.00 horas, y los martes y miércoles, de 9.00 a 15.00 horas.

El punto fijo de donación de sangre concentra cerca del 48 % de toda la actividad de donación, algo que el Chemcyl espera incrementar gracias a su nueva ubicación en el Hospital Universitario Santa Bárbara.

Cada día, los hospitales de Castilla y León necesitan alrededor de 450 donaciones de sangre para atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, accidentes y otras muchas situaciones clínicas. Por ello, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación anima a toda la población soriana a donar de forma periódica y aprovechar la nueva ubicación del punto fijo para contribuir a mantener unas reservas estables que permitan atender las necesidades de la ciudadanía.