El nombre de esta calle de Soria esconde el lugar donde se cobraban impuestos hace siglos

El histórico Instituto Antonio Machado se encuentra en la plaza del Vergel, uno de los espacios por los que discurre la Calle Aduana Vieja, una de las vías con más historia de Soria.HDS

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Basta con fijarse en su nombre para descubrir una parte de la historia de Soria. La Calle Aduana Vieja recuerda el antiguo punto donde se cobraban los impuestos a las mercancías que entraban en la ciudad, una función que marcó durante siglos la vida comercial soriana.

La actual Calle Aduana Vieja discurre desde la calle El Collado hasta las inmediaciones de la iglesia de Santo Domingo, siguiendo el trazado de la antigua muralla medieval. Según explica la información turística de Soria, su nombre se debe a que aquí se encontraba la aduana donde «se pagaban los impuestos de las mercancías que entraban en Soria», antes de continuar su recorrido hasta la antigua Plaza del Trigo, la actual Plaza Mayor.

Lluvia en la calle Aduana Vieja en una imagen de archivo. HDS

Cuando la ciudad comenzó a crecer tras la repoblación del siglo XII, esta zona se convirtió en uno de los barrios preferidos por la nobleza. Con el paso de los siglos fueron levantándose palacios y casas señoriales que todavía hoy definen el carácter de la calle.

Entre los edificios más destacados aparecen el Palacio de los Ríos y Salcedo, la antigua Casa de la Inquisición, el Palacio de los Castejones, el Palacio de Don Diego Solier o el Palacio del Vizconde de Eza, que convierten el paseo en uno de los más interesantes del centro histórico.

La plaza del Vergel. / V.G.-

El recorrido se abre en tres plazas que marcan la evolución de esta parte de la ciudad. La primera es la plaza de San Clemente, donde se concentran algunos de los edificios históricos más destacados. Más adelante aparece la plaza del Vergel, junto al histórico Instituto Antonio Machado y uno de los tramos conservados de la antigua muralla de Soria.

Iglesia de Santo Domingo, uno de los puntos más fotografiados por los turistas en Soria.A.C.

El paseo termina en la plaza de los Condes de Lérida, presidida por la iglesia románica de Santo Domingo, considerada una de las grandes joyas del románico castellano.

La Casa de la Sal fue otro de los edificios históricos de la Calle Aduana Vieja

Muy vinculada a la antigua aduana estuvo también la desaparecida Casa de la Sal. Durante siglos, la sal fue un producto imprescindible para conservar alimentos y su comercio estaba sometido a un importante control fiscal.

La Casa de la Sal se encontraba en esta misma calle, frente a la manzana del Palacio de los Ríos y Salcedo. Era el edificio donde se almacenaba este producto antes de su distribución. Aunque el inmueble original fue demolido a mediados del siglo XX, todavía se conserva su llamativo arco barroco lobulado, integrado en el edificio actual y convertido en uno de los pequeños detalles históricos que muchos visitantes pasan por alto.

Hoy, pasear por la Calle Aduana Vieja supone recorrer una de las zonas con mayor concentración de patrimonio de Soria. Entre palacios renacentistas, restos de la muralla y edificios históricos, esta calle mantiene vivo el recuerdo de una época en la que el comercio, los impuestos y la actividad mercantil marcaban el pulso de la ciudad.