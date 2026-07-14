El sector de la automoción de Soria teme el nuevo plan de Volkswagen

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Aunque el plan de reestructuración del grupo Volkswagen no ha pillado por sorpresa a las empresas dedicadas al sector de la automoción ubicadas en Soria, sí que se han puesto en alerta por las consecuencias que pueda haber. En estos momentos las fábricas cuentan con carga de trabajo, excepto Huf España, con un ERTE en marcha, pero temen que se pueda reducir su actividad, dependiendo de los modelos de los que decida prescindir Volkswagen. A su favor juega que tienen el mercado de componentes muy diversificado en varias marcas de constructores, si bien el resto pueden seguir la estrategia de la constructora alemana.

Y es que si la automoción ya venía afectada por la implantación de las producciones en las plantas de vehículos eléctricos y los problemas de abastecimiento de piezas para los motores de gasolina, ahora asume la presión por los aranceles de Estados Unidos, unos márgenes de beneficio más débiles en los vehículos eléctricos y, sobre todo, la fuerte competencia en China, el mayor mercado de coches del mundo.

Ahora Volkswagen contempla hasta 100.000 recortes de empleo en todo el mundo, más de un 15% de su plantilla, de los que unos 5.000 serán de directivos, así como el cierre de cuatro plantas en Alemania: las fábricas de Volkswagen en Hannover, Emden y Zwickau y la planta de Audi en Neckarsulm.

El grupo alemán, que emplea a 670.000 personas en todo el mundo, tiene dos grandes plantas de fabricación en España, la de la marca Volkswagen en Landaben (Pamplona) y la de Seat en Martorell (Barcelona).

Busca así reducir su capacidad anual de producción a alrededor de nueve millones de vehículos para responder a una competencia que se ha intensificado de forma brusca. Esa cifra contrasta con una capacidad de alrededor de 12 millones de vehículos antes de la pandemia de Covid-19 y de unos 10 millones en la actualidad. De este modo, va a reducir la oferta de sus modelos automovilísticos paulatinamente en un 50% y y se va a concentrar en los segmentos de mercado más atractivos.

Cabe recordar que el sector de auxiliares de automoción da empleo en la provincia a más de 2.200 personas que generan entre ocho empresas: Fico Mirrors, Huf España, Sumiriko AVS Spain (antes Anvis Automotive Spain), Plásticos ABC, Longwood , Mubea Iberia en Ágreda, ZF Aftermarket en Ólvega y Gotec Técnicas de Superficies en Almazán.

Además, se encuentran dentro de las 20 que más facturan de la provincia, lo que da una idea de la importancia del sector para Soria. En su conjunto las empresas de componentes tuvieron unas cuentas de más de 300 millones de euros en la última anualidad.

El secretario general de UGT FICA en la provincia, Pablo Soria, aseguró que el sindicato estará atento a la situación y pedirá información en las plantas de componentes de Soria por si hubiera algún comunicado de Volkswagen. Cree que la afección en las fábricas de la provincia dependerá de los modelos que se vean perjudicados.

Mientras tanto, las plantas auxiliares de la automoción en la provincia tienen actividad para los próximos meses, si bien se trata de un sector muy condicionado por el mercado internacional, que ha acumlado varias medidas regulatorias desde la anterior crisis de 2008, como ha sido el caso de Fico Mirrors o Huf España, ahora de nuevo inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Ya ha ejecutado la primera de las dos semanas autorizadas y la segunda será en octubre, según se cerró en el acuerdo entre la empresa y el comité de los trabajadores.

Amor Pérez, secretaria general de CCOO Industria en Soria, reconoce que «los problemas con los componentes y ahora el mercado chino están afectando mucho a los constructores europeos», y era algo esperado que las compañías se vean obligadas a reducir modelos o hacerlos más competitivos. «En el fondo todos los grupos tendrán que ver cómo reaccionan y las empresas auxiliares estarán obligadas a adaptarse». No obstante, de momento transmite tranquilidad hasta conocer bien las medidas que va a adoptar la firma alemana porque en estos momentos cuentan con carga de trabajo de varias marcas y modelos.

Eso sí, reconoce que todavía no está resuelto el problema que había de abastecimiento de los conductores, y que la electrificación del parque de vehículos va lenta. A su juicio, «es una prioridad que el coche eléctrico debe potenciarse y pensarse cómo potenciarse”.