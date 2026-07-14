La Junta ya abrió expediente sancionador al Motorbeach en la edición de 2025

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Festival Motorbeach celebrado en Vinuesa, junto al embalse de la Cuerda del Pozo, este fin de semana, y que concluyó con numerosas críticas a la organización por el "descontrol", además del trágico suceso de una persona fallecida, ya fue objeto de apertura de expediente sancionador en su edición del año pasado por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.

La denuncia partió de agentes medioambientales de la comarca de Vinuesa por una presunta infracción en materia de montes. El último informe data de mayo y todavía no se ha resuelto.

El expediente sancionador viene motivado por la Ley de Montes. En él se evidencia el incumplimiento de las condiciones fijadas en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria relativo a las afecciones al medio natural por parte del Festival Motorbeach entre los días 10 al 13 de julio de 2025.

"Se ha circulado fuera de pistas y de los viales establecidos sin que la organización haya puesto los medios necesarios para evitarlo", señala el expediente al que ha podido acceder este medio. Los agentes medioambientales observaron múltiples marcas de ruedas en toda la zona de celebración, sobre todo en la orilla del embalse, de lo que dejan constancia vídeos publicados en redes sociales donde se ve a decenas de participantes circulando por el exterior de los viales fijados.

Todo esto podría considerarse infracción grave por los daños que puedan haber ocasionado en el monte y el plazo de reparación o restauración de los mismos. En este caso, podrían encuadrarse en este tipo infractor por la afección directa al suelo y a la vegetación, la apertura de circuitos y a la circulación de vehículos a motor fuera de viales autorizados, así como la alteración del estado natural del terreno forestal. Además, visto el informe técnico, el plazo de reparación de los daños es superior a seis meses.

El expediente sancionador conlleva una sanción de 30.300 euros, si bien no ha sido resuelto todavía.

Asimismo, desde la Delegación Territorial se aprecia "reiteración" de la misma conducta, según indican los antecedentes administrativos existentes. Lo ocurrido en la edición de 2026 pone de manifiesto esta reiteración.

La denuncia de los agentes medioambientales también fue remitida a la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, que decidió no abrir ningún expediente, mientras que la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, Asden, que siempre ha criticado el daño medioambiental que ha provocado este festival en las orillas del embalse, solicitó la personación en el expediente sancionador de la Junta.