Motorbeach echa el cierre con 435 denuncias y una investigación abierta

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El festival Motorbeach, que se ha celebrado de jueves a domingo en Vinuesa, ha concluido con un cuestionable balance que arroja 435 denuncias administrativas desde el inicio del evento, después de que la Guardia Civil formulara este domingo otras 26 denuncias a personas que permanecían acampadas en la zona una vez finalizado el festival y superada la hora fijada para la salida de los asistentes, establecida en torno a las 17.00 horas. Sin embargo, lo más importante, es el fallecimiento de la joven de Asturias tras el que algunos pidieron la cancelación del evento que, finalmente, no se produjo.

Las redes sociales son un hervidero de videos y comentarios de asistentes a la cita motera que dejan muy en entredicho la organización del festival, la seguridad y que cuestionan si se cumplió la limitación en cuanto al numero de asistentes, fijado en 4.000 personas.

Todo ello ha llevado al alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, encargado de otorgar la licencia, a mostrar serias «reticencias» a dar permiso para una nueva edición el año que viene así como a solicitar toda la documentación que la organización maneje para comprobar que las exigencias puestas sobre la mesa se cumplieron. Desde la organización, por otra parte, declinaron hacer declaraciones.

Durante la madrugada del sábado al domingo, tal y como publicó este medio en su edición del lunes, se registraron dos nuevos accidentes ambos dentro del recinto que se suman al fallecimiento de la joven de 24 años, natural de Asturias.

Por todo ello, la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para comprobar si el desarrollo del festival se ajustó a las condiciones fijadas en las autorizaciones y determinar, en su caso, posibles responsabilidades en materia de seguridad de las personas, seguridad vial, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.

La Subdelegación del Gobierno convocará lo antes posible una reunión para analizar los problemas registrados y el estado en el que ha quedado la zona del embalse, una vez recopilada toda la información. En ella participarán las administraciones y organismos que intervinieron en la concesión de autorizaciones y en la emisión de informes: el Ayuntamiento de Vinuesa, la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero, además de la propia Subdelegación del Gobierno, junto con la Guardia Civil.

En la reunión previa de coordinación de seguridad celebrada en Vinuesa se trabajó con una previsión ofrecida por la organización de unas 4.000 personas, una cifra que, a la vista del desarrollo del festival, fue superada ampliamente.

La Inspección de Trabajo investiga también si las personas que prestaban servicio para la organización estaban correctamente dadas de alta y cumplían las obligaciones laborales, de contratación y de Seguridad Social.

Infracciones

Y es que el balance acumulado conocido hasta ahora se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas desde el inicio del festival, la mayoría relacionadas con infracciones de tráfico y con las condiciones administrativas de las motocicletas.

El jueves se realizaron 65 inspecciones de motocicletas, que dieron lugar a cerca de 100 denuncias por carecer de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor. También se instruyeron diligencias por cuatro presuntos delitos contra la seguridad vial cometidos por menores que conducían sin la habilitación correspondiente.

Durante esa primera jornada se formularon, además, seis denuncias por acampadas no autorizadas, seis por tenencia de drogas, dos por armas y una por daños a la cubierta vegetal en zona de monte.

El viernes se formularon 179 denuncias de tráfico y se instruyeron diligencias por 16 presuntos delitos contra la seguridad vial. También hubo cuatro denuncias por drogas, una por porte de arma blanca, una por desobediencia y dos actuaciones relacionadas con motos de agua.

El sábado se contabilizaron otras 101 denuncias de tráfico, tres relacionadas con embarcaciones, una con una moto de agua, una por conducir después de dar positivo en drogas y otra por desobediencia. Una persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tras dar positivo en alcoholemia.

Hasta el sábado se habían instruido diligencias por 21 presuntos delitos contra la seguridad vial: cuatro el jueves, 16 el viernes y uno el sábado.

Por otra parte, tres personas han denunciado el robo de sus motocicletas durante el evento. También ha aparecido una motocicleta quemada y se ha localizado una furgoneta que había sido sustraída en Madrid el pasado 3 de julio. Se ha contactado con su propietario para que pueda recuperarla, tal y como indica la Subdelegación en su nota.