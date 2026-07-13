Vinuesa, «reticente» a celebrar la edición de Motorbeach 2027

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El trágico balance que arroja el Festival Motorbeach 2026, que concluyó este domingo, con una joven fallecida y dos heridos de diversa gravedad así como las carencias en el control de usuarios al recinto, ubicado en Vinuesa, y la falta de organización expuesta por muchos de los visitantes del evento ha llevado al alcalde visontino, Juan Ramón Soria, a mostrar grandes dudas sobre la supervivencia de la cita motera más allá de este año.

«Todo lo que ha sucedido este año lleva al Ayuntamiento de Vinuesa, que otorga la licencia a los organizadores, a tener serias reticencias a celebrar una nueva edición», destacó este domingo el regidor. Un extremo que se une a que, después de todo lo acontecido, el alcalde tampoco cree que la organización sea partidaria de continuar en el mismo enclave.

Este medio intentó este domingo ponerse en contacto con la organización pero declinaron hacer declaraciones apuntando que "era pronto" para hacer un balance y que se encontraban "desmontando y recogiendo".

El alcalde, por su parte, recordó que «la licencia para el Motorbeach se solicita y se concede cada año». De momento, y tras las denuncias públicas realizadas por muchos usuarios en redes sociales, «vamos a pedir a los promotores que justifiquen las entradas vendidas con la documentación correspondiente». El aforo «estaba limitado a 4.000 personas», aseveró.

Lo más importante, evidenció, «es lamentar la muerte de la joven fallecida, de 24 años, y trasladar nuestro pésame a familiares y amigos». También, continuó, «desear la más pronta recuperación a las personas heridas». Después, a la hora de hacer balance, Soria destacó «la importancia de este festival, por su impacto económico, no solo para Vinuesa sino también para toda la comarca. En números, estos cuatro días son más importantes que la semana de fiestas de agosto».

Sin embargo, el Consistorio es consciente de que no todo vale y, precisamente por ello, «vamos a solicitar toda la documentación pertinente a la organización para comprobar si se han cumplido todos los requisitos que se pedían para concederles la licencia y, también, vamos a esperar a conocer las diligencias abiertas por la Guardia Civil».

Soria recordó que la primera edición tal y como se conoce ahora de Motorbeach fue en 2022. «En 2020 comenzamos las conversaciones pero con la pandemia todo quedó parado. En 2021 volvieron a plantearlo pero en Vinuesa suspendimos las fiestas y no veíamos adecuado celebrarlo. En 2022 fue la primera experiencia y a pesar de que se habló de que el resultado de gastos e ingresos no había sido muy fructífero en 2023 se volvió a realizar. Cada vez un poco mejor y con más gente».

El regidor continuó que «los tres primeros años la esencia del festival ha sido muy buena y fue creciendo». Sin embargo, añadió, «el año pasado cambió un poco la gente. Era gente más joven, con otros perfiles de motos... Y este año el número de usuarios ha crecido y de forma paralela lo han hecho también las malas experiencias y el mal comportamiento de algunos». Por todo ello, «este año la documentación había cambiado sustancialmente. Y, por ejemplo, se exigió que hubiera un hospital de campaña con una ambulancia de forma permanente en el recinto». El regidor aseguró que este año «algo se ha hecho mal para acabar con este tipo de público».

Y es que el balance del Festival Motorbeach 2026, es lamentable en esta edición ya que durante la madrugada del sábado al domingo hay que añadir dos nuevos accidentes con dos varones implicados que se suman al trágico balance que arroja el evento en el que hay que lamentar la muerte de una joven de 24 años natural de Asturias.

Tal y como informan fuentes del 112 a las 3.51 horas se recibió aviso del accidente de una moto en el municipio de Vinuesa, en un recinto próximo a la carretera SO-811 solicitando asistencia sanitaria para un varón joven que se encuentra inconsciente. Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía un soporte vital básico, personal médico del punto de atención continuado de Covaleda y una unidad medicalizada de emergencias que traslada a un varón joven al Complejo Asistencial de Soria.

Además, a las 5.11 horas se recibió un nuevo aviso desde ese mismo punto solicitando asistencia para otro varón adulto consciente con lesión en una pierna. Se trasladó el aviso a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias.

La Guardia Civil formuló durante la jornada del sábado 101 denuncias en materia de tráfico dentro del dispositivo de seguridad desplegado con motivo del Motorbeach 2026, en Vinuesa. También se formularon tres denuncias relacionadas con embarcaciones, una con una moto de agua, una por conducir tras dar positivo en drogas y otra por desobediencia, conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Además, luna persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tras arrojar un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Con estas nuevas actuaciones, el balance provisional desde el inicio del festival supera las 400 denuncias administrativas. De ellas, aproximadamente 380 corresponden a infracciones de tráfico o relacionadas con las condiciones administrativas de las motocicletas.

El resto incluye denuncias por tenencia de drogas, armas, acampadas no autorizadas, desobediencia, afección a la cubierta vegetal y distintas infracciones relacionadas con embarcaciones y motos de agua.

Desde el jueves, la Guardia Civil también ha instruido diligencias por 21 presuntos delitos contra la seguridad vial: cuatro durante la primera jornada, 16 el viernes y uno el sábado por alcoholemia.

Por otra parte, la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para comprobar si la celebración del evento ha respetado las condiciones fijadas en las autorizaciones concedidas por los organismos competentes. El resultado de estas pesquisas permitirá esclarecer si se han producido incumplimientos y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran derivarse en materia de seguridad de las personas, seguridad vial, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.