Convocadas tres plazas fijas para la cárcel de Soria, una de ellas de médico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno ha convocado tres plazas de personal laboral fijo para reforzar la plantilla del Centro Penitenciario de Soria, entre ellas una de médico, destinada a completar la dotación sanitaria del centro tras más de un año con la vacante cubierta únicamente mediante una facultativa contratada cuatro días por semana. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado, incluye además una plaza de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos y otra de instalaciones eléctricas y automáticas por promoción interna para reforzar la plantilla en la cárcel de Soria.

La plaza de Medicina, correspondiente al grupo profesional M3 y de acceso libre, adquiere especial relevancia para el centro penitenciario soriano, que alberga cerca de 300 internos y cuenta actualmente con tres profesionales de Enfermería y dos auxiliares. La última facultativa interina abandonó el puesto hace algo más de un año tras obtener otro destino y, desde entonces, la asistencia médica se ha mantenido mediante una contratación parcial. Según explicó la Subdelegación del Gobierno, el Ministerio del Interior mantiene además en marcha un proceso estatal para incorporar nuevos facultativos de Sanidad Penitenciaria, cuya fase de oposición ya ha concluido.

La segunda plaza de acceso libre corresponde al grupo profesional M1 y está destinada al mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos del centro penitenciario. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o una titulación equivalente, mientras que la cobertura se realizará mediante el sistema de oposición.

La tercera plaza pertenece al grupo E2 y está reservada al turno de promoción interna para personal laboral fijo. Corresponde a la especialidad de instalaciones eléctricas y automáticas y está vinculada al montaje, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos y automatizados del centro. Para optar a ella será necesario acreditar la titulación de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o equivalente, además del permiso de conducir de clase B.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica mediante el modelo oficial 790 y el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 5 de agosto. Una vez concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo superen elegirán destino en función de la puntuación obtenida y del orden de preferencia manifestado.