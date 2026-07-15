Las casas de pueblo en Soria que se venden por menos de lo que cuesta un coche usado

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Se puede ver desde dos prismas: el precio de la 'despoblación' o la oportunidad inmobiliaria para los que confían en acceder a una vivienda propia. Y es que, en Soria, todavía pueden encontrarse casas de pueblo por precios que empiezan en torno a los 8.000 euros y, en algunos portales, incluso desde 3.000 o 3.500 euros, una cifra que sitúa estas ofertas por debajo del coste de un coche nuevo. El interés es evidente, pero también lo es el reto: buena parte de estos inmuebles están vacíos, tienen antigüedad elevada y necesitan una reforma importante antes de poder usarse con comodidad.

Un mercado muy singular

La provincia arrastra un parque inmobiliario muy condicionado por la despoblación, el envejecimiento y la baja rotación de vivienda en los pueblos. Según un estudio de Idealista, Soria cuenta con 76.807 viviendas, de las que el 16,19% están vacías y el 33,66% se usan como segunda residencia. Ese contexto explica por qué aparecen anuncios tan baratos, especialmente en municipios pequeños donde la demanda es menor y el stock disponible resulta muy limitado.

Los precios también reflejan la brecha entre capital y entorno rural. En los municipios de menos de 1.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado baja hasta los 806,4 euros, bastante por debajo de la media provincial. En pueblos de menos de 1.000 vecinos, además, el stock publicado apenas alcanza el 0,61%, lo que indica poca oferta real y mucha heterogeneidad entre viviendas muy baratas y otras con mejor estado o ubicación.

Qué se vende por ese dinero

Lo habitual es encontrar casas antiguas, algunas de piedra, con varias plantas y distribuciones tradicionales, pero con cubiertas, instalaciones o aislamiento pendientes de actualización. En portales especializados aparecen casas de pueblo en Soria desde 8.000 euros, y también anuncios de casas rústicas a partir de 3.000 euros, aunque esas cifras suelen corresponder a inmuebles con necesidad de obra notable o con características muy concretas.

En otras plataformas, la oferta de casas rústicas baratas en la provincia se sitúa en un rango muy amplio, lo que confirma que no todas las oportunidades tienen el mismo nivel de reforma ni el mismo potencial.

A menudo, estas viviendas incluyen corral, patio o pequeños anexos que añaden valor para quien busca espacio exterior o un proyecto de rehabilitación con uso turístico. También aparecen propiedades procedentes de herencias o ventas urgentes, lo que empuja el precio de salida a la baja. Sin embargo, comprar barato no significa gastar poco: una rehabilitación integral puede multiplicar el desembolso inicial con facilidad.

Dónde mirar ofertas y chollos

Las ofertas más asequibles suelen aparecer en pueblos pequeños y en zonas alejadas de la capital, especialmente en comarcas con menor presión inmobiliaria y más viviendas vacías. En Soria, municipios como Arcos, Ágreda o San Leonardo se encuentran entre los que presentan precios más bajos dentro de los pueblos de más de 1.000 habitantes, según el estudio citado por Idealista. Eso no significa que allí se concentre toda la oferta, pero sí que el mercado deja ver con claridad dónde la vivienda sigue siendo más accesible.

Para el comprador, la clave está en revisar tres cosas antes de lanzarse: el estado estructural, los costes de reforma y la situación legal del inmueble. En un mercado tan barato como este, el verdadero valor no siempre está en el anuncio, sino en lo que la casa puede llegar a ser tras invertir en ella.