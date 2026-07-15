Trabajadores del autobús urbano de Soria denuncian deterioro de la flota

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los autobuses del servicio urbano de Soria continúan presentando un importante deterioro y, según denuncian los propios trabajadores, en numerosas ocasiones las reparaciones se realizan de forma provisional e improvisada, recurriendo incluso a soluciones tan precarias como la cinta americana para mantener vehículos en circulación.

El sindicato UGT denuncia el grave deterioro del autobús urbano de Soria y pide que no se responsabilice a los conductores de un problema que no han provocado. Se refiere así a las incidencias sufridas en la jornada del lunes, que por la avería en uno de los autobuses, la línea 4, que comunica con los dos hospitales y la estación de autobuses, permaneció inactiva, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. Según informó ayer el Ayuntamiento de Soria, el servicio quedó ayer restablecido con normalidad.

Desde la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT denuncian «el preocupante estado» en el que se encuentra la flota del servicio de autobús urbano de Soria, una situación que, recuerda, está afectando tanto a la calidad del servicio como a la seguridad y que, en los últimos días, ha provocado que algunas líneas no hayan podido iniciar o terminar su recorrido debido a averías mecánicas.

Un ejemplo de la deficiencia del servicio se constata con las quejas vecinales en el barrio del Calaverón por la ausencia del servicio matutino de las 7.40 horas que ha fallado varios días entre la semana pasada y ésta.

Desde FeSMC UGT señalan que ya advirtieron hace meses de que esta situación iba a producirse si no se actuaba a tiempo. Precisamente por ese motivo, recuerdan, los trabajadores convocaron una huelga el pasado mes de marzo, «asumiendo el riesgo que supone cualquier conflicto laboral, pérdida de salario, desgaste personal y la incertidumbre que siempre acompaña a una movilización». Indica el sindicato que no lo hicieron por un interés económico, sino para reclamar un mantenimiento adecuado de los vehículos y garantizar un servicio público de calidad para la ciudadanía.

Aquella huelga fue desconvocada tras alcanzar un acuerdo con la empresa, que se comprometió, entre otras cuestiones, a remitir informes periódicos sobre el mantenimiento de los vehículos y a mejorar diferentes aspectos relacionados con la conservación de la flota.

Sin embargo, la realidad demuestra que el problema persiste, como se evidencia de lo que viven los trabajadores.

Además, matizan desde UGT, a esta situación se suma la incertidumbre sobre la nueva concesión del servicio pues está pendiente en el Ayuntamiento. «Mientras no se adjudique el nuevo contrato, previsiblemente hasta el próximo mes de octubre, no está prevista la incorporación de nuevos vehículos, por lo que resulta imprescindible que la empresa concesionaria garantice un mantenimiento riguroso de la flota actual», reclama el sindicato.

En ese sentido, desde FeSMC UGT quieren trasladar un mensaje a la ciudadanía, y es que los conductores no son responsables de esta situación. «Son precisamente quienes, desde hace meses, vienen alertando de las deficiencias de los vehículos y quienes dieron un paso al frente para intentar evitar que el servicio llegara al estado actual».

Lamentablemente, indica UGT en el comunicado, en los últimos días algunos conductores están siendo objeto de quejas, reproches e incluso insultos por parte de usuarios afectados por las averías y las interrupciones del servicio. «Esa indignación es comprensible, pero está dirigida hacia las personas equivocadas», apuntan sobre la situación sobre todo del pasado lunes, aunque las quejas no son aisladas.

«La verdadera responsable es la empresa concesionaria, Grupo Avanza, encargada del mantenimiento y de la gestión diaria del servicio. Y como responsable último del contrato y garante de la correcta prestación del transporte urbano, el Ayuntamiento de Soria».

FeSMC UGT Soria exige que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar un mantenimiento adecuado de los vehículos mientras llega la nueva concesión y evitar que la ciudadanía siga sufriendo un deterioro continuo del servicio.

«Los trabajadores ya hicieron su parte cuando decidieron movilizarse para defender un transporte público seguro y de calidad. Hoy los hechos les dan la razón», puntualiza el sindicato.

El Ayuntamiento de Soria mantiene la gestión del servicio con la empresa Grupo Avanza, operando actualmente con prórrogas mientras se redacta un nuevo estudio de movilidad que adaptará los recorridos a las nuevas travesías urbanas y a la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El estudio de movilidad es un trabajo previo a la licitación de la gestión de los autobuses, cuyo contrato finaliza este año.

El servicio de autobuses fue adjudicado en marzo de 2016 por un periodo de diez años. La entidad renovaba así la concesión de 2007.

Desde el Ayuntamiento señalaron la semana pasada que el transporte urbano de Soria continúa ganando usuarios y consolidándose como una alternativa cómoda, económica y sostenible para los desplazamientos diarios por la ciudad. El servicio ha registrado entre enero y junio de 2026 un total de 278.434 viajeros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un crecimiento acumulado del 18,1% en comparación con 2024.