Soria homenajea a Julián Sanz del Río con un congreso internacional (fotos)

Las conferencias se celebraron en el Centro Cultural Santa ClaraMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Soria acoge estos días el congreso 'Sanz del Río, la Institución Libre de Enseñanza y el Regeneracionismo de ayer y de hoy', una cita que conmemora el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza y pone el foco en la figura del filósofo y pedagogo soriano Julián Sanz del Río, impulsor de la introducción del pensamiento krausista en España. El encuentro, que se celebra en el Espacio Santa Clara, analiza la influencia que sus ideas tuvieron en la renovación educativa, cultural y ética del país y su repercusión hasta la actualidad.

Organizado por José Ángel González Sainz, Javier Zamora Bonilla y Carlos Perlado Reigada, el congreso da continuidad a la colaboración iniciada el pasado año entre el Centro Internacional Antonio Machado (CIAM) y el Ayuntamiento de Soria con motivo del encuentro dedicado al poeta sevillano. González Sainz destacó la relevancia histórica de Sanz del Río como uno de los grandes renovadores del pensamiento español del siglo XIX y subrayó la voluntad de mantener esta iniciativa con carácter anual para seguir reflexionando sobre figuras e ideas de especial trascendencia.

El programa reúne a profesores universitarios, investigadores y escritores que abordan diferentes aspectos del legado de la Institución Libre de Enseñanza y del regeneracionismo. La conferencia inaugural fue impartida por Rafael V. Orden Jiménez, de la Universidad Complutense de Madrid, mientras que la jornada de clausura contará con intervenciones de Manuel Reyes Mate y José Luis Pardo, quienes analizarán la evolución del pensamiento liberal y los desafíos actuales de la democracia desde una perspectiva histórica y filosófica.