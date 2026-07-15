Convocadas plazas de medicina, enfermería y psicología para la Guardia Civil de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, ha convocado tres plazas de personal laboral fijo para la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Los puestos corresponden a las especialidades de Medicina, Psicología y Enfermería.

La incorporación de estos profesionales permitirá integrar en la plantilla de la Administración unos servicios sanitarios que hasta ahora se han venido prestando mediante un contrato externo. La convocatoria incluye dos plazas por el turno de acceso libre, una de Psicología y otra de Enfermería, y una plaza de Medicina por promoción interna.

La resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y reúne plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. En el conjunto de España se convocan 795 puestos de personal laboral fijo de los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1. De ellos, 396 corresponden al turno libre, 386 a promoción interna y otros 13 a promoción interna reservada para personas con discapacidad intelectual.

Psicología y Enfermería por acceso libre

La plaza de Psicología pertenece al grupo profesional M3. Para participar es necesario disponer de una licenciatura o un grado en Psicología acompañado de un máster oficial. El puesto tendrá como destino la Comandancia de la Guardia Civil de Soria.

La segunda plaza de acceso libre corresponde a Enfermería y se encuadra en el grupo profesional M2. Las personas aspirantes deberán estar en posesión de una diplomatura o un grado en Enfermería, o de una titulación académica y profesional equivalente que habilite para ejercer la profesión.

La relación de destinos publicada en el BOE identifica también la Comandancia de la Guardia Civil de Soria como lugar de trabajo de esta plaza de Enfermería.

Los procesos selectivos de acceso libre para los grupos M3 y M2 constarán de dos ejercicios eliminatorios. El primero será un cuestionario sobre el temario común y el específico de cada especialidad. El segundo consistirá en una prueba práctica relacionada con las funciones del puesto.

Una plaza de Medicina por promoción interna

La tercera plaza sanitaria corresponde al grupo profesional M3 y a la especialidad de Medicina. Su destino será igualmente la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, aunque en este caso se incluye en el turno de promoción interna.

Para participar se requiere una licenciatura o un grado en Medicina, o una titulación equivalente que habilite para el ejercicio profesional. La convocatoria no establece requisitos particulares adicionales para esta especialidad.

El sistema de selección para las plazas de promoción interna será el concurso-oposición. Podrá participar el personal laboral fijo que cumpla las condiciones establecidas en las bases, entre ellas pertenecer al grupo profesional inmediatamente inferior, acreditar al menos dos años de servicios efectivos y disponer de la titulación exigida cuando se trate de una profesión regulada.

La cobertura de las tres plazas permitirá reforzar la atención médica, psicológica y de enfermería vinculada al personal de la Guardia Civil en la provincia. Su incorporación como personal laboral fijo sustituirá progresivamente el modelo de prestación externa utilizado hasta ahora.

Solicitudes hasta el 5 de agosto

Las solicitudes deben presentarse obligatoriamente por vía electrónica mediante el modelo oficial 790 y el servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas del Punto de Acceso General de la Administración. La plataforma permite cumplimentar la inscripción, adjuntar documentos, abonar las tasas y registrar electrónicamente la solicitud.

El plazo es de veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la reseña de la convocatoria en el BOE y permanecerá abierto hasta el 5 de agosto de 2026. Cada persona aspirante deberá optar por un único turno, grupo profesional y especialidad.