El verano cultural de Soria sale de la capital: los pueblos donde la Junta llevará teatro, música y danza

San Esteban de Gormaz es uno de los municipios protagonistas que acogerán las actividades culturalesTurismo Castilla y León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha diseñado para Soria una programación estival que saca la cultura de la capital y la reparte por distintos puntos de la provincia. Entre julio y agosto, el calendario suma 25 actividades con teatro, música, danza, talleres y propuestas de patrimonio pensadas para públicos variados y para espacios tanto urbanos como rurales.

La idea central es sencilla: aprovechar el verano para acercar la oferta cultural a más municipios de Soria. Y hacerlo con una agenda que combina espectáculos gratuitos, citas familiares y programación para público adulto, con nombres ya consolidados dentro del circuito autonómico.

Cultura para todos en la provincia de Soria

La propuesta más visible vuelve a ser Escenario Patrimonio, un festival que une artes escénicas, patrimonio histórico y turismo cultural. En esta edición, el ciclo llegará a San Esteban de Gormaz, Monteagudo de las Vicarías, Duruelo de la Sierra, Morón de Almazán, Ólvega y Medinaceli, seis localidades que se convierten en escenario de una programación pensada para atraer vecinos y visitantes.

La primera cita será el 10 de julio en San Esteban de Gormaz, con la Banda Ciudad de Burgos y su espectáculo Noche de éxitos. Después, la agenda seguirá el 24 de julio en Monteagudo de las Vicarías con Viaje Celta, de Irish Treble, y el 31 de julio en Duruelo de la Sierra con Cuentos, risas y rock&roll, de Concedeclown.

Ya en agosto, la programación continuará en Morón de Almazán con La teoría del casi, de Dinamia Teatro, el día 1. Ólvega recibirá El circo de los monstruos, de Popy Vegas Teatro, el 8 de agosto, y Medinaceli cerrará este bloque el 15 de agosto con Báilalo, de Carrión Folk. Todos los pases son gratuitos hasta completar aforo.

Música y otras actividades que no te puedes perder

La oferta no se limita a los pueblos. Soria capital también concentra varias citas destacadas, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León como uno de los grandes reclamos del verano. Su actuación en la Plaza Mayor, dentro de Plazas Sinfónicas 2026, refuerza la presencia de la música clásica en el calendario provincial.

A ello se suman actividades organizadas por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, cursos de verano vinculados a figuras como Unamuno y propuestas divulgativas en museos y archivos. El Museo Numantino y la Biblioteca Pública de Soria también incorporan talleres y visitas temáticas dirigidas a público infantil y adulto.

Con esta programación, la Junta consolida una línea de trabajo que busca llevar actividad cultural al territorio y no concentrarla solo en la capital. El resultado es un verano con movimiento en distintos municipios de Soria, donde la cultura se convierte en una herramienta de dinamización y también en un reclamo turístico para la provincia.