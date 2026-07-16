La Banda de Música ofrece un espectáculo sonoro en San Prudencio

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El entorno de San Prudencio fue este miércoles el escenario de todo un espectáculo visual y sonoro gracias en el primer caso al bello paisaje de ribera y en el segundo a la actuación de la Banda de Música de Soria, en esta ocasión bajo la batuta de Francisco Javier Gutiérrez como director invitado. El público pudo disfrutar de un programa eminentemente español, con un repaso de marcada inspiración andaluza, con obras que combinan pasodoble, repertorio sinfónico y páginas emblemáticas del patrimonio musical autóctono. En la primera parte sonaron La Giralda, Sevilla -número 3 de la Suite Española de Isaac Albéniz en transcripción de P. Marquina-, Triana, Orgía -tercer movimiento de las Danzas Fantásticas de Joaquín Turina, en transcripción de P. Marquina- y Marcha Militar.

La segunda parte incluyó Torre del Oro, Homenaje a la Tempranica de Joaquín Rodrigo, El baile de Luis Alonso en su conocido intermedio, Tardes del Baratillo y La torre del oro, preludio sinfónico de Gerónimo Giménez. El repertorio volvió a situar a la Banda Municipal como una formación comprometida con la difusión de la música española, y con acercar la música a todos los rincones de la ciudad en especial en espacios abiertos y cercanos al público en verano.

El director invitado, Francisco Javier Gutiérrez, desarrolla una intensa carrera como director de orquesta y banda en Europa y América y es actualmente director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Su trayectoria incluye dirección de formaciones profesionales internacionales, actividad docente y presencia habitual en jurados y certámenes de referencia, entre ellos el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia.

Tras esta actuación, el ciclo de verano La Banda en los parques continuará el 22 de julio en Santa Clara, el 29 de julio en el Parque del Castillo, el 5 de agosto en el Alto de la Dehesa, el 26 de agosto en La Barriada, el 2 de septiembre en Los Pajaritos y el 9 de septiembre en Santa Bárbara.