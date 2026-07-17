Vox reclama una auditoría del Consejo de Cuentas al Ayuntamiento de Soria por el caso ‘Fuentona’

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

«El alcalde Javier Antón tiene una oportunidad de apostar por la regeneración o enquistarse en el actual modelo». Esta es la opinión del portavoz de Vox, Fernando Castillo, con motivo de la moción que se debatirá en el Pleno vinculada a operación Fuentona y que se suma a otra similar que parte del grupo popular. Vox ahonda en las peticiones del PP y reclama además una fiscalización extraordinaria del Ayuntamiento a través del Consejo de Cuentas, un pleno específico para que el alcalde ofrezca explicaciones y una comisión especial de investigación sobre lo sucedido en el Ayuntamiento.

Tal y como ya avanzó este medio el Pleno ordinario de julio pivotará en torno a la Operación Fuentona que `provocó el registro durante más de 11 horas del Ayuntamiento y la detención de siete personas y su posterior puesta en libertad, incluida la concejala socialista Yolanda Santos, responsable del área de Turismo y Medio Ambiente. El PP reclama la personación como perjudicado del Ayuntamiento y desde Vox inciden en la regeneración democrática, la depuración de responsabilidades políticas y el refuerzo de los mecanismos de control municipal.

Castillo lamenta que la «credibilidad» del Ayuntamiento haya quedado «aún más tocada» por Fuentona y advierte que más allá de las responsabilidades penales que determinen los juzgados hay «responsabilidades políticas» de los responsables de los mecanismos de control. El edil recordó los «graves» delitos que se investigan y lamenta que el PSOE haya situado al Ayuntamiento de Soria en «el foco de la corrupción como en el resto de administraciones que gobiernan».

Desde Vox consideran que en Soria «los controles han fallado» y lo achaca a una «manera de gestionar» que también tiene efecto en otras áreas. Castillo recordó la situación de los pliegos caducados en jardines o limpieza de colegios, el «abandono» de la limpieza viaria, el «problema enquistado» del autobús urbano, el cierre estival de la Casa del Guarda o el Fieltro, los retrasos en el barco del Duero o la situación de las piscinas. «La herencia de Carlos Martínez ha sido corrupción, las arcas vacías y caos en la gestión», insistió

En la moción presentada Vox reclama varias cuestiones al Ayuntamiento. La primera un pleno extraordinario «donde Antón de explicaciones» y además una fiscalización extraordinaria a través del Consejo de Cuentas. Asimismo, Castillo reclamó la «verificación» del canal antifraude en el que solicitará presencia de la oposición, una comisión especial de investigación y reforzar el canal de transparencia municipal. A mayores, se completa con la petición de acceso a los expedientes vinculados a Fuentona, una declaración anual de conflicto de intereses y «la dimisión» de todos los que tuvieran relación con los mecanismo que han fallado en el control municipal.

Castillo avanzó que aún no se ha pronunciado el Juzgado por la querella del presunto chivatazo y que apoyará la petición del PP de que el Ayuntamiento se persone como perjudicado en la causa judicial abierta. Desde Vox recordaron que ya han denunciado en otras ocasiones algunas prácticas del Ayuntamientos incluso llevando al Tribunal de Cuentas las contrataciones del Carnaval o el Soria Rock. En este sentido, apuntaron que desde esa institución ya se ha requerido información al respecto.

Con respecto al futuro Centro de Refugiados de Soria y las palabras del vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, sobre el futuro del mismo, desde el grupo municipal de Vox volvieron a recordar que están en contra de esa infraestructura «ya que Soria necesita otras cosas de forma más urgente». Desde Soria ya se ha dado información sus compañeros en Valladolid e incluso se se está buscando «alternativas» para el uso del edificio construido por el Gobierno.