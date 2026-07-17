Es oficial: el Comité Electoral Nacional del PP aprueba la candidatura de Hernando a la Alcaldía de Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El PP nacional ya ha elegido a su candidato para intentar conquistar la Alcaldía de Soria en 2027. Tal y como avanzó este medio, José Manuel Hernando era la apuesta desde la cúpula central y ahora ya es oficial después de someterlo a votación.

A través de un escueto comunicado, el PP señala que "el Comité Electoral Nacional, reunido en el día de hoy (por este viernes 17 de julio), ha aprobado por unanimidad la designación de José Manuel Hernando García, como candidato a la Alcaldía de Soria para las próximas elecciones municipales de 2027".

Esta decisión corta el paso a un candidato muy bien valorado desde el PP de Soria, Javier Jiménez Santamaría, también senador y concejal en el Ayuntamiento capitalino en esta legislatura. No obstante la "unanimidad" para decantarse por Hernando deja la cabeza de lista clara tras el Comité celebrado en Santiago de Compostela.

José Manuel Hernando fue concejal del Ayuntamiento de Soria entre 2015 y 2019. Nacido 25 de agosto de 1970, José Manuel Hernando es funcionario de Carrera del cuerpo de letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y es el letrado Jefe de la Delegación de la Junta en Soria desde el año 2000. Además es secretario general del PP de Soria.

Su nombre ya fue uno de los que se barajó hace tres años para encabezar la candidatura del PP, intentando desbancar al entonces invicto Carlos Martínez Mínguez. No obstante finalmente la elegida fue Belén Izquierdo, relevada el próximo año por el propio Hernando.