Soria se llena de color y devoción en honor a Santiago Bombori

Danzas y trajes tradicionales durante la celebración de la festividad de Santiago Bombori en SoriaMonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La festividad de Santiago Bombori ha vuelto a consolidarse en Soria como un gran referente de convivencia e integración cultural. Lo que nació hace 17 años en Ólvega como un acto íntimo impulsado por Palmira Caro Morales, es hoy un multitudinario despliegue de fe coordinado por la Asociación de Integración Cultural Latinoamericana.

En esta edición, cerca de 18 agrupaciones folclóricas llegadas de distintos puntos de España rindieron homenaje al "Tata" Santiago. El evento destacó por sus danzas tradicionales y el despliegue de espectaculares trajes artesanales compuestos por piezas típicas como abarcas, polainas y chuspas.