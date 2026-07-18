​Soria renueva su devoción en la tradicional romería de la Virgen de la Blanca: las fotos

Repasa en esta completa galería de imágenes los mejores momentos que ha dejado el día.
Cientos de sorianos se dan cita en la ermita. MonteseguroFoto
Romería de la Blanca 2026
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