Heraldo-Diario de Soria

​Soria renueva su devoción en la tradicional romería de la Virgen de la Blanca: las fotos

Cientos de sorianos se dan cita en la ermita para cumplir con una de las citas estivales más arraigadas

Cientos de sorianos se dan cita en la ermita.

Cientos de sorianos se dan cita en la ermita.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El entorno de la ermita de la Virgen de la Blanca, en Cabrejas del Pinar, ha vuelto a convertirse este sábado en el epicentro de la tradición soriana, con la participación de todos los pueblos que forman la Concordia. En un ambiente festivo y de convivencia, los vecinos han cumplido con el ritual de honrar a su patrona en una jornada marcada por la devoción, los encuentros familiares y el buen tiempo.

Repasa en esta completa galería de imágenes los mejores momentos que ha dejado el día.

Cientos de sorianos se dan cita en la ermita.

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Romería de la Blanca 2026

Cientos de sorianos se dan cita en la ermita.

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