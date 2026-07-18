​Soria renueva su devoción en la tradicional romería de la Virgen de la Blanca: las fotos

Cientos de sorianos se dan cita en la ermita.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El entorno de la ermita de la Virgen de la Blanca, en Cabrejas del Pinar, ha vuelto a convertirse este sábado en el epicentro de la tradición soriana, con la participación de todos los pueblos que forman la Concordia. En un ambiente festivo y de convivencia, los vecinos han cumplido con el ritual de honrar a su patrona en una jornada marcada por la devoción, los encuentros familiares y el buen tiempo.

Repasa en esta completa galería de imágenes los mejores momentos que ha dejado el día.