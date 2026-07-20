El campo de Soria se moviliza contra el incendio del norte de Guadalajara

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El incendio activo en la sierra norte de Guadalajara sigue fuera de control y desde Asaja Soria han lanzado una petición a los agricultores de la provincia ante la posibilidad de que el fuego pueda entrar en la provincia en las próximas horas pidiendo "a todos los que puedan ayudar con tractores y aperos y cubas" en la zona de Retortillo y Barcones a que acudan a los puntos seguros de organización establecidos por Medio Ambiente.

"La administración regional nos pide ayuda ante la previsión de que el fuego de Guadalajara entre en la Comunidad de Castilla y León, es decir, Soria, en las próximas horas". Y es que la petición es clara y urgente: "Se necesita ayuda contra el fuego".

Además, desde Asaja Soria también indican que ante cualquier duda "también se puede contactar a través de los teléfonos del Centro Provincial de Mando (CPM) 975226611 y 975223808".