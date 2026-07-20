Alerta en Soria ante el riesgo de que el incendio de Guadalajara pase a tres pueblos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Soria está en alerta ante la posibilidad de que el incendio de Guadalajara pudiera afectar a pueblos de la provincia. La Diputación Provincial ha activado un dispositivo de prevención y apoyo ante el riesgo de que el fuego declarado en la sierra norte de Guadalajara pudiera afectar a los términos municipales de Retortillo, Arenillas y Barcones. En estos momentos el incendio se deja sentir incluso en la capital soriana, donde huele bastante a humo.

Desde las 17.13 horas, una llama de color naranja aparece en Infocal (el servicio contra incendios de la Junta de Castilla y León en tiempo real) en el término de Retortillo justo en el límite entre Soria y Guadajalara.

La institución provincial sigue la evolución del fuego en estrecha coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades municipales de la zona. Además, ha desplazado ya diversos medios para para reforzar la vigilancia y la actuación sobre el terreno

Una motoniveladora, para labores de apertura y refuerzo de cortafuegos.

Un camión mixto

Dos camiones cisterna

A este dispositivo se suman los efectivos de los parques de bomberos de San Esteban de Gormaz y de El Burgo de Osma, que permanecen movilizados y en alerta en disposición de intervenir.

Agricultores de la zona también están sobre aviso, alertados no solo a nivel institucional sino a través de organizaciones agrarias. Así, se ha solicitado la colaboración de los agricultores de Retortillo, Arenillas y Rello para labores de perimetrado con su maquinaria agrícola, "un apoyo fundamental para contener el avance de las llamas en un primer momento", según la institución provincial.

Coordinación con los ayuntamientos

La Diputación ha trasladado a los alcaldes de los tres municipios afectados la necesidad de mantener un estado de precaución y de seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

Asimismo, desde el área de Servicios Sociales de la Diputación se ha activado un protocolo específico para las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en la zona:

Se ha habilitado la Residencia de El Burgo de Osma, que cuenta con plazas reservadas para acoger a las personas beneficiarias de ayuda a domicilio que pudieran necesitar ser trasladadas.

Se han previsto también varias ubicaciones para una posible evacuación del conjunto de la población de los tres municipios, entre ellas Berlanga de Duero, el albergue y el polideportivo municipal.

Llamamiento a la precaución

La Diputación de Soria hace un llamamiento a la población de la zona para que actúe con máxima precaución, siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia, y colabore con el dispositivo desplegado. La institución continuará informando de la evolución del incendio y de las medidas que se vayan adoptando.