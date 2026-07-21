La protectora Redención continúa sin terreno y se siente «engañada» por el Ayuntamiento de Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Este martes, 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro, declarado en 2004 por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal. Aprovechando esta efeméride, la presidenta de la protectora Redención, Lila Marcén, pone el foco en la inacción del Ayuntamiento de Soria en torno a las nuevas instalaciones prometidas. Asegura que llevan meses sin ningún avance mientras lo animales siguen en unas condiciones lamentables.

Marcén recuerda que fue el pasado mes de marzo cuando la concejala Ana Alegre se puso en contacto con ella para poner sobre la mesa una parcela del polígono de Valcorba tras meses de parálisis en el Consistorio que llevaron a la responsable de Redención a lanzar una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org.

Tras este contacto, que quedó en stand-by a la espera de que los técnicos valoraran las posibilidades de ese terreno de Valcorba y la permuta con las actuales instalaciones que la protectora tiene en propiedad junto al río, la situación lleva meses estancada sin producirse cambios.

Por ello, Marcén ha criticado duramente la «inacción» y el silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Soria. Según explica la representante, el equipo de gobierno local no ha vuelto a ponerse en contacto con ellos desde el encuentro en el que se comprometieron a valorar la viabilidad de la parcela en el polígono de Valcorba. «No nos hacen ningún caso. Desde la reunión donde nos dijeron que en unos días nos confirmarían si iba a poder ser el terreno en Valcorba aún no nos han dicho nada», lamenta Marcén.

Desde la protectora aseguran sentirse «engañados» por el Ayuntamiento de Soria, señalando que el compromiso de otorgarles un terreno seguro se realizó justo antes de las últimas elecciones de Castilla y León (el pasado 15 de marzo). Sin embargo, meses después, la realidad de la asociación sigue siendo la misma. A las demandas de la entidad, el Consistorio responde con «largas», argumentando que la propuesta continúa en fase de estudio, una justificación que ya no convence a los voluntarios.

Y es que, destacó, «seguimos en unas condiciones lamentables. Con tanto calor los perros lo pasan fatal. Están con diarreas, vomitando... No tienen buenas sombras. Les ponemos telas como podemos pero no podemos poner techo porque se nos hunden las estructuras. Es un desastre total. Estamos llenos de moscas, de ratas... Y siguiendo a la espera de que nos hagan caso», subraya.

Ante la falta de respuestas concretas y el temor a que el proyecto quede en el olvido, Redención ha decidido iniciar una campaña de visibilización en las redes sociales para presionar a las instituciones y conseguir el espacio que tanto necesitan para desarrollar su labor de acogida. «Estamos perdiendo la confianza en este Ayuntamiento totalmente. Hasta la fecha no hay nada y seguimos sin terreno», concluye de forma tajante la presidenta de la protectora asegurando que si este escenario se sigue manteniendo en el tiempo lanzarán una nueva campaña de recogida de firmas con el objetivo de que la situación se desbloquee y los animales de Redención, alrededor de medio centenar, consigan unas instalaciones dignas.