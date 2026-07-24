Carlos Martínez sobre la macrocausa de corrupción en Soria: «No ha habido chivatazo y se acabó»

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

«Yo me entero a las 8.22 o 9.22 horas de la mañana (horario de Tánger el primero y de España el segundo) por una llamada del Gabinete de Alcaldía, cuando la Guardia Civil ya está dentro del Ayuntamiento de Soria. Y se acabó». El secretario regional del PSOE de Castilla y León y ex alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, se refirió este jueves a preguntas de los informadores a la ‘Operación Fuentona’, en la que el pasado 23 de junio la Policía Judicial de la Benemérita entró en el Consistorio, realizó un registro de 11 horas y detuvo a 7 personas con la imputación de un rosario de delitos, entre ellas la concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos, una de las apuestas personales del ex regidor.

Y reiteró la franja horaria de las 8.22 o 9.22 de la mañana cuando, según él, conoció el registro que se estaba produciendo en el Ayuntamiento de Soria, ya que él se encontraba en Marruecos. La entrada de la Guardia Civil se produjo en torno a las 9.15 horas, cuando cuatro agentes penetraron en la Casa Consistorial, en concreto, por el acceso lateral, tres hombres y una mujer, quienes procedieron a requerir documentación. También había un equipo en la plaza Mayor que accedió por la parte central.

Martínez ha ofrecido varias versiones desde que señalara a El País que tuvo conocimiento del registro un día antes de que se produjera, aunque el rotativo matizó posteriormente que fue el mismo día en el que la Policía Judicial entró a las dependencias municipales.

El secretario del PSOECyL compareció este jueves en rueda de prensa en la capital soriana y aceptó de buen grado todas las preguntas relacionadas con los incendios, la financiación o la provincia de Soria, todos ellos de actualidad, pero torció el gesto cuando este medio le preguntó por otro tema de rabiosa actualidad, cual es la ‘Operación Fuentona’, unas horas después de que el juez de Plaza número 3 de Soria haya decidido prorrogar el secreto del sumario durante un mes, para proteger las investigaciones, y de que el juzgado número 2 inadmitiera la querella presentada por Vox, aunque la formación de Abascal recurrirá a la Audiencia Provincial.

«Me extrañaba de que no me hicieráis esa pregunta», dijo sobre la formulación de las dos cuestiones sobre la inadmisión del recurso y la prórroga del secreto del sumario. «No haré valoraciones sobre el secreto del sumario porque es el secreto del sumario, por lo tanto, respeto total y absoluto a la investigación del juzgado y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un proceso que lógicamente está abierto, y por tanto, todo el tiempo del mundo que tengan que tener los responsables para esclarecer hasta el máximo que puedan en este supuesto que está analizando».

Y siguió personalizando a este medio en los siguientes términos: «Con el absoluto respeto a la libertad de expresión que podéis tener en vuestra línea editorial, no se puede partir de una premisa falsa, y la premisa falsa es que yo trasladé a un medio de comunicación, en este caso a El País, que yo conocía con anterioridad que se iba a entrar en el Ayuntamiento de Soria. Es falso», apostilló. Sin embargo, el rotativo sí publicó que Martínez lo conocía un día antes, aunque posteriormente matizó esta información. Y lo cierto es que hay obligatoriedad de guardar silencio desde el Ayuntamiento cuando se va a producir un registro judicial.

«Por lo tanto, todo lo que parta de esa premisa falsa, lógicamente son elucubraciones que se pueden hacer para intentar hacer que encajen en el resultado final que con premeditación ya habéis planteado», argumentó. Y finalizó: «Vuelvo a decir lo que dije en el minuto 1. Yo me entero a las 8.22 o 9.22 de la mañana por una llamada del Gabinete de Alcaldía cuando la Guardia Civil ya está dentro del Ayuntamiento de Soria, y se acabó. Es lo que esclarece el propio tribunal en un comunicado de prensa, que lo pone encima de la mesa y que son ellos los que dicen que lo comunicaron, por lo tanto, no existe chivatazo por mucho que os empeñéis. Por lo tanto, lo que ha hecho la justicia es archivar lo que es lo normal, la falta de existencia de algo que no existe, y Martínez calificó de «mero trámite» las recientes comparecencias de los consejeros en las Cortes, sesiones que calificó de «grises y tediosas» en la que «presumen de un acuerdo de gobierno y se habla mucho de la prioridad nacional con los consejeros de Vox». Calificó de «una legislatura de prórroga» el mandato de Mañueco y «el permanente silencio durante 40 años que ha dejado en situación de desequilibrio a la Comunidad, un declive permanente en el desarrollo de Castilla y León».

En este apartado, señaló que «Soria no existe para Mañueco» y acusó al PP de Soria ser «el principal responsable» de ello. «El PP de Soria es el menor influencia política de la historia en la Comunidad y el PSOE será la voz de Soria en Castilla y León. El PP de Soria ha invisibilizado los problemas de la provincia en la Comunidad, no existe para nadie, es una enmienda a la totalidad al que se le imponen los candidatos desde Madrid, con nula influencia en la Comunidad y en Génova y no hay ni un soriano como consejero».