Vinuesa cancela el Festival Iberia Eclipse

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Festival Iberia Eclipse no se celebrará en Vinuesa. El Ayuntamiento de la localidad soriana lo tiene decidido tras la negativa experiencia del reciente Festival Motorbeach y una vez recibido el informe desfavorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que hace referencia la daño ambiental sobre el espacio junto al embalse de la Cuerda del Pozo.

El Consistorio pinariego tiene previsto emitir la resolución de Alcaldía el próximo martes de modo que sea comunicado a la organización y al potencial público. Asimismo, y aunque administrativamente no es necesario, será debatido en el pleno municipal del miércoles, al que tienen previsto asistir los promotores del evento, un grupo internacional dedicado a la organización de festivales de este tipo.

El alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria, aseguró que lo ocurrido en el Motorbeach hace un par de semanas, con el fallecimiento de una joven, numerosas críticas de los asistentes y unas diligencias abiertas por la Guardia Civil por la situación en la que quedó el terreno, "no dejan muchas ganas".

El informe de la Junta, que acaban de recibir, es determinante igualmente, ya que deja constancia de las medidas correctoras necesarias sobre el terreno, además de hacer referencia a las diligencias iniciadas por la Guardia Civil por lo ocurrido en el Motorbeach. "Si uno ha causado daños, cuando reclamemos, podría argumentar que esos también los ha causado el segundo", apuntó el alcalde en referencia a los organizadores del Motorbeach en primer lugar y del Iberia Eclipse en el segundo.

También es clave en la decisión el hecho de que los promotores del Iberia estén redirigiendo a los inscritos en otro evento similar, Astral Plane, que iba a celebrarse en La Pinilla, Segovia, y que finalmente ha sido suspendido. En su página web, informan al público que quien lo desee puede utilizar las entradas compradas en la cita de Vinuesa, aunque tras la decisión del Consistorio visontino esto no será posible. "Iberia Eclipse es un festival de cinco días —del 10 al 14 de agosto de 2026— que se celebrará en Riberas de la Cuerda del Pozo (Vinuesa), justo en la línea central de totalidad del eclipse solar de 2026 y a aproximadamente una hora de La Pinilla. Contará con cuatro escenarios —Sky, Moon, Sun y Earth— dedicados al techno, house, psytrance, ambient y actuaciones en directo. La propuesta de Astral Plane para Iberia Eclipse. Todos nuestros artistas españoles se suman al impresionante cartel internacional de Iberia Eclipse", puede leerse en la página web de los organizadores.