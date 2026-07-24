El Ayuntamiento de Soria solicita 702.000 euros para reparar los daños de la borrasca Marta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria solicitó al Ministerio una ayuda de 702.000 euros para financiar distintas actuaciones de reparación de los daños ocasionados por la borrasca Marta. Los proyectos, subvencionables al 50%, incluyen intervenciones en las calles Santa Cruz y Caballeros, la reparación de filtraciones en la cubierta del frontón de San Andrés, el eco-centro de Valonsadero, el edificio de La Presentación y el lucernario de la Casa Consistorial.

El alcalde, Javier Antón, recordó que todas las solicitudes presentadas hasta ahora por el Ayuntamiento en este tipo de convocatorias han sido concedidas, y confió en que ocurra lo mismo con esta nueva petición para poder ejecutar las actuaciones previstas.

La Junta de Gobierno aprobó también una nueva licencia urbanística para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del edificio situado en la calle Arboleda, 1, dentro del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada de San Pedro-El Carmen. Esta actuación, que cuenta con una ayuda de 300.000 euros aprobada la pasada semana, eleva a 3,6 millones de euros el importe concedido dentro de este programa de rehabilitación.

Asimismo, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente una ayuda municipal de 544,82 euros para la rehabilitación de una vivienda en la plaza de San Pedro destinada al cambio de ventanas, con lo que el programa municipal alcanza ya los 84.700 euros concedidos. También autorizó el inicio de las obras de reforma, ampliación y reestructuración del inmueble situado en la calle Mayor 11 y 13, donde se habilitarán seis nuevas viviendas y un estudio.

Antón aseguró que estos expedientes reflejan el avance de la estrategia municipal para recuperar el casco histórico. "Los mecanismos que el Ayuntamiento puso en su día para recuperar viviendas en una de las zonas donde veíamos que la gente estaba saliendo están cambiando completamente el barrio. Con un gran esfuerzo económico y una gran labor de los técnicos municipales estamos dando un cambio de cara al casco histórico", afirmó. El alcalde añadió que esta transformación continuará con la pavimentación de las calles Zapatería y Real.

Por otro lado, la Junta de Gobierno aprobó el convenio de colaboración con el Círculo Amistad Numancia, dotado con 15.000 euros para mantener su programación cultural durante 2026, además de distintos acuerdos de gestión municipal, entre ellos la adjudicación del contrato para el control de palomas y colonias felinas y el nombramiento de dos nuevos técnicos de Administración General.